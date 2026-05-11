Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DeudaDirecto HantavirusHospital Gómez UllaReal MadridArbeloaCarnicerosEstudiantes extranjerosOrtega y GassetRequisitos perros y gatosGatos Retiro
instagramlinkedin

En Directo

BROTE EN ALTA MAR

Brote de hantavirus, en directo | Un positivo en EEUU y otro en Francia entre los repatriados mientras los 14 españoles ya están en el Gómez Ulla

El foco de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Argentina con destino a Cabo Verde, ha provocado tres muertes y más de una decena de contagios

EPE

EPE

Madrid

El grupo de pasajeros españoles evacuados del crucero MV Hondius afectado por el hantavirus están fuera del barco y ya han llegado al Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla, donde completarán su aislamiento.en un avión militar. Los 14 españoles (13 pasajeros y un miembro de la tripulación) han sido los primeros en desembarcar, en una operación que según la ministra de Sanidad ha funcionado "con toda normalidad". En cuanto al resto de pasajeros del barco, un estadounidense ha dado positivo y un francés presenta síntomas.

Siga en directo todo lo que ocurra con el brote de hantavirus.

Actualizar
Ver más

TEMAS