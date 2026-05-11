Brote de hantavirus, en directo | Un positivo en EEUU y otro en Francia entre los repatriados mientras los 14 españoles ya están en el Gómez Ulla

El grupo de pasajeros españoles evacuados del crucero MV Hondius afectado por el hantavirus están fuera del barco y ya han llegado al Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla, donde completarán su aislamiento.en un avión militar. Los 14 españoles (13 pasajeros y un miembro de la tripulación) han sido los primeros en desembarcar, en una operación que según la ministra de Sanidad ha funcionado "con toda normalidad". En cuanto al resto de pasajeros del barco, un estadounidense ha dado positivo y un francés presenta síntomas.

Siga en directo todo lo que ocurra con el brote de hantavirus.

El presidente canario no da por rotos los puentes y ayudará con el Hondius pero estudia recurrir El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado que no va romper relaciones con el Gobierno pese a los desencuentros evidenciados en la asistencia al crucero MV Hondius, en la que piensan seguir "arrimando el hombro", aunque sopesan acudir a la Justicia. "El Gobierno de Canarias nunca rompe relaciones con otras instituciones. Podremos tener diferencias políticas y será el día después cuando las veamos y analicemos, pero las instituciones (...) siempre tenemos que mantener los puentes abiertos por el interés general del ciudadano", ha dicho Clavijo en la Cadena Ser.

Un francés, positivo por hantavirus Un pasajero francés del crucero, que empezó a presentar síntomas en el avión en el que fue repatriado junto a cuatro compatriotas, ha resultado positivo por hantavirus, según ha confirmado el país galo.

Australia repatría a ciudadanos del crucero Hondius y prepara cuarentenas a su llegada Australia evacuará en un vuelo fletado por el Gobierno a varios de sus ciudadanos del crucero Hondius, vinculado a un brote de hantavirus, mientras las autoridades ultiman medidas de cuarentena y vigilancia sanitaria para su llegada al país. El ministro australiano de Medio Ambiente, Murray Watt, confirmó que cuatro australianos, junto con un residente de Tenerife y un ciudadano neozelandés, serán repatriados desde Canarias tras la emergencia sanitaria detectada a bordo del buque de bandera neerlandesa.

EEUU confirma un "positivo leve" en hantavirus y otro con síntomas entre sus repatriados del crucero Las autoridades estadounidenses han informado que uno de sus nacionales repatriados del crucero de lujo 'MV Hondius' ha dado "positivo leve" en la prueba PCR de la cepa Andes de esta infección respiratoria, así como otro presenta "síntomas leves". Se trata de dos de los 17 ciudadanos estadounidenses repatriados del referido crucero, quienes, según ha precisado en un comunicado el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos norteamericano, "se encuentran actualmente en camino hacia Estados Unidos en un vuelo del Departamento de Estado", viajando ambos "en las unidades de biocontención" de la aeronave "por precaución".

Un guardia civil del operativo en Tenerife muere de un infarto Un guardia civil de 63 años ha muerto a causa de un infarto mientras participaba en la coordinación del operativo de traslado de los pasajeros del crucero en el Puerto de Granadilla (Tenerife).

El avión con británicos evacuados del crucero afectado por hantavirus aterriza en Manchester El avión que transportaba una veintena de ciudadanos británicos que se encontraban a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus aterrizó en la noche de este domingo en el aeropuerto de Manchester, según imágenes de la cadena británica Sky News. Los ciudadanos británicos serán trasladados a un hospital cerca de Liverpool, donde serán examinados y permanecerán en cuarentena hasta 72 horas. Otros 22 británicos fueron evacuados previamente del Hondius, pero 20 regresaron al Reino Unido en este vuelo, según la agencia PA, que precisa que dos personas con doble nacionalidad debían viajar a otros destinos. Todos serán sometidos a pruebas de detección y, si alguno de ellos enferma tras su llegada, será "trasladado rápidamente a otro centro", indicaron el sábado responsables regionales del NHS, el servicio público de salud británico.

García resta importancia a la imagen de un psiquiatra bajando de un autobús sin protección "Es un técnico del Ministerio de Sanidad que tenía previsto acompañar a los pasajeros españoles y cuando llegara al aeropuerto se iba a retirar todas las medidas de protección que sí ha llevado dentro del autobús y a partir de ahí, el EPI y las medidas de protección las ha dejado en el puesto de mando auxiliar del aeropuerto. Todo eso estaba previsto y ha trascurrido con total normalidad", ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre las imágenes de un psiquiatra del ministerio que se ha bajado de uno de los autobuses en los que se ha desplazado a los ciudadanos españoles.

García pide esperar a nuevas PCR en los casos de Barcelona y Alicante La ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado que es necesario esperar a la realización de nuevas PCR en los casos de las vecinas de Barcelona y Alicante. En el primero de ello, la mujer ha dado negativo en una primera prueba, pero la ministra ha asegurado que habrá que esperar a que esta se repita. En el caso de la alicantina, Gacía ha apuntado a que se trata de una situación distinta, ya que ha presentado síntomas. En este sentido, pese a que ha dado negativo por segunda vez, la ministra ha dicho que será necesaria una tercera PCR.

García: "Los españoles están bien" "Los españoles han llegado bien al Gómez Ulla. Hemos estado en contacto con ellos y están bien. Venían con muchas ganas de estar aquí, de ser bien recibidos, de que respetemos su privacidad", ha asegurado la ministra de Sanidad, Mónica García, sonbre los 14 españoles que han sido trasladados al hospital madrileño.