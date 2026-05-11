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INVERSIONES

La socimi dominicana Veracruz desembarca en el sector de oficinas de Madrid con un edificio de 36,3 millones en Alcobendas

La operación en Madrid consolida la expansión de Veracruz Properties, que ya gestiona activos en Valencia y Andalucía

El edificio adquirido por Veracruz en Alcobendas.

El edificio adquirido por Veracruz en Alcobendas. / STK

EFE

La sociedad STK, vinculada a la socimi de capital dominicano Veracruz Properties, ha adquirido por 36,3 millones de euros su primer inmueble de oficinas en Madrid, el edificio Amura, en Alcobendas, que será gestionado por el grupo.

El inmueble cuenta con más de 18.100 m2 de superficie bruta alquilable (SBA) divididos en 5 plantas destinados a oficinas.

La operación supone el salto a Madrid del grupo y da continuidad a la expansión de su portfolio inmobiliario en España, según ha indicado en un comunicado.

También en Valencia y Andalucía

Veracruz Properties se encargará de la gestión de este activo, con más un 80 % de ocupación, que fue construido en 2002 y reformado íntegramente en 2022.

En el sector de las oficinas, la socimi cuenta con otros dos edificios en Valencia, en el Parque Empresarial Táctica de Paterna, y oficinas de más de 1.000 m2 en la calle Colón, en pleno centro de la capital levantina.

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Además, la compañía tiene y gestiona centros comerciales en el corredor levantino y en Andalucía -como Plaza Mayor Xàtiva, Plaza Mayor Gandía, Parque Comercial Parla Natura, en Madrid, y El Arcángel en Córdoba-; y ha adquirido tres residencias de la tercera edad en Valencia.

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