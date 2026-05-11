El Rayo posterga su salvación y el Girona sigue en peligro

El Rayo, con un gol del brasileño Alemao a los 85 minutos, y el Girona, con otro del uruguayo Christian Stuani a los 89, empataron este lunes en Vallecas, en un duelo que sirvió para que el conjunto madrileño diese un nuevo paso hacía la salvación y que no solventó los problemas del equipo catalán, que sigue sintiendo de cerca el acecho de un descenso al que con el punto sumado condena al Real Oviedo a falta de tres jornadas para el final.

Cuatro días después del histórico pase a la final de la Liga Conferencia, el Rayo regresó a Vallecas en plena euforia en busca de tres puntos vitales para sellar la permanencia, algo que también persigue el Girona, más necesitado por su posición cercana al descenso.

El partido tuvo un ritmo muy lento en los primeros minutos. Todo cambió a los 19 minutos, cuando una pérdida del Rayo permitió una recuperación de Joel Roca, que se marchó de Augusto Batalla y su disparo a puerta lo taponó Oscar Valentín con acierto.

Esa ocasión hizo despertar al Rayo, que comenzó a triangular más buscando a Jorge de Frutos y Fran Pérez en los extremos. Antes del descanso, Sergio Camello tuvo una oportunidad con un disparo seco que despejó con acierto el portero argentino Paulo Gazzaniga.

En la segunda parte el Rayo se hizo dueño del partido. El marcador se animó en los minutos finales: primero el Rayo se adelantó en el minuto 85 con un disparo de Unai López que desvió a gol Alemao y, poco después, Stuani, con un remate de cabeza tras un córner, batió a Batalla para poner el 1-1 definitivo.

Con este resultado, el Rayo Vallecano se sitúa décimo con 43 puntos, a dos de la séptima plaza que da acceso a Europa, y el Girona se queda decimoséptimo con 39, solo dos por encima del descenso, pero consuma matemáticamente el regreso a Segunda del Real Oviedo.

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