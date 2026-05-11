El PSOE-M defiende las transferencias "históricas" del Gobierno a la Comunidad de Madrid pese a la deuda

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha defendido las "transferencias históricas" que sigue haciendo el Gobierno de España a la Comunidad de Madrid pese a la deuda y ha censurado al PP por "votar en contra de la actualización de las entregas a cuenta".

Lo ha manifestado este lunes en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces después de que la Comunidad haya cifrado en 12.367 millones de euros la deuda del Ejecutivo central con la región por servicios públicos, prestaciones y compromisos legales no atendidos, una cantidad que supone el 40% del total del presupuesto autonómico para 2026.

"Con tal de hacer daño al Gobierno de España, es capaz de llevarse por delante a las propias comunidades autónomas que gobiernan. Podría haber votado a favor y habría hecho que esas actualizaciones de entregas a cuentas se hubieran llevado a cabo sin mayor problema", ha insistido Espinar.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Cámara de Vallecas, Manuela Bergerot, ha subrayado que "la deuda" que le preocupa es "la de los 7.000 millones de euros" que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, "deriva a Quirón desde que ella es presidenta". "Es una cifra que no para de crecer. Son miles de euros que deberían haber ido a discapacidad atendiendo, también acompañando a padres y madres que tienen hijos con discapacidades. Esa es la deuda que me preocupa porque es la deuda que están desmantelando los servicios públicos madrileños", ha censurado.

El PP acusa a Sánchez de ser "un moroso"

Por su lado, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha acusado al presidente Sánchez de ser "un moroso" porque "debe a los madrileños más de 12.000 millones de euros". Ha insistido en que "no tener presupuestos es una anomalía democrática".

"No tenerlos durante toda la legislatura es una auténtica vergüenza que no sería permitida en ningún país. El Gobierno de Sánchez, al incumplir su obligación constitucional de presentar los presupuestos, va generando un déficit en la cuenta de los demás que tienen que solventarlo como pueden. Desde luego el ataque a la Comunidad de Madrid por tierra, mar y aire sigue su curso", ha lamentado.

Noticias relacionadas

Finalmente, la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha cargado contra el Gobierno regional por "acostumbrarse" a que los ingresos del Estado "crezcan todos los años" y se hayan convertido en "adictos al gasto público". "Yo creo que lo que tenían que estar haciendo las administraciones públicas, al igual que están haciendo las familias, lo que están haciendo las pequeñas y medianas empresas, es ajustarse el cinturón, recortar todo el gasto público, todo el gasto superfluo, todo el gasto que sobra del presupuesto de la Comunidad de Madrid", ha manifestado.