El PP de Ayuso acusa al Gobierno de utilizar la crisis del hantavirus para hacer política: "Lo que vimos ayer fue una 'performance'"

"Es evidente que el Gobierno está utilizando esta crisis sanitaria para hacer política". El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha insistido en la línea que vienen marcando el Gobierno y el PP madrileños para denunciar falta de información a las comunidades autónomas sobre las actuaciones para gestionar el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, llegado a Canarias este fin de semana y cuyo desembarco y traslado de pasajeros y tripulación se viene produciendo, y afirmar que se busca con ello sacar rédito político.

En declaraciones posteriores a la Junta de Portavoces de la Asamblea celebrada hoy, Pache ha tachado de performance la operación de desembarco y traslado de los 14 españoles a bordo del barco desde Tenerife a Madrid, donde ya están ingresados en el Hospital Militar Gómez Ulla para guardar cuarentena. "Las comunidades autónomas no cuentan con más información de la que leen por la prensa", ha asegurado. "Lo que vimos ayer fue un show, una performance destinada al espectáculo público".

El portavoz popular ha arremetido especialmente contra la ministra de Sanidad, Mónica García, de quien ha afirmado que trata de hacerse "un lavado de cara ante la Organización Mundial de la Salud" para optar a un puesto en el futuro. Asimismo, ha asegurado que ha dado "ocho ruedas de prensa" pero no ha compartido con las comunidades autónomas informes técnicos. "Nada sobre la trazabilidad del virus, nada de por qué fueron trasladados a Canarias, solo decisiones tomadas para asegurar titulares sin ningún respaldo técnico", ha enfatizado.

En la misma línea, la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, ha afirmado que lo que en el Gobierno regional saben sobre la gestión de la situación lo saben "por las ruedas de prensa y las notas de prensa". "Lo que nos gustaría es tener informes técnicos encima de la mesa de forma puntual y una comunicación fluida, sobre todo entre nuestros directores generales de salud pública. Está muy bien que haya ruedas de prensa, pero no nos sirve lo que está colgado en el Ministerio, sino informes técnicos diarios de lo que está ocurriendo".

En este sentido, ha aclarado que ha recibido dos llamadas del Ministerio después de que reclamara por carta que confirmara si además de los 14 a bordo del MV Hondius podía haber más españoles que hubieran entrado en contacto con contagiados por el hantavirus. "Ese mismo día recibí dos llamadas diciendo que no había españoles entre esos contactos, pero que no tenían toda la información y hasta ahora", ha dicho Matute.

En el plano estrictamente sanitario, la consejera madrileña ha trasladado un mensaje de tranquilidad. "Hay que ocuparse, pero no hay que preocuparse y, desde luego, lo que hay que eliminar es hacer un símil con el covid", ha referido antes de insistir en que el contagio del hantavirus es a través de un contacto "muy estrecho" . "No hay que asimilar ni crear miedo ni desasosiego. Yo creo que se está haciendo demasiado seguimiento, un show televisivo minuto a minuto, y eso puede crear desasosiego en la población porque se le da más importancia dándole tanta difusión", ha opinado.

La comunicación con Ayuso

En relación con la comunicación con Isabel Díaz Ayuso, de viaje en México cuando se decidió el desembarco del crucero en España y el traslado de los españoles al Hospital Gómez Ulla, dependiente del Ministerio de Defensa ubicado en el distrito de Carabanchel de la capital, Pache ha insistido en que la presidenta madrileña no ha desatendido ninguna llamada.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha repetido hoy que el domingo por la mañana envió un mensaje con el mismo texto a todos los presidentes autonómicos y que había sido la madrileña la única que no había contestado. Lo hacía después de que ayer también lo señalara en rueda de prensa. "No sé si está volando", añadía en referencia al retorno de Ayuso desde México tras la abrupta cancelación de la parte final del viaje. Un comentario al que contestó la presidenta madrileña en la red social X: "Me ha enviado un mensaje supuestamente para informarme. Pero veo que era para otra cosa", reprochaba.

"El Gobierno quiere favorecer la confusión", ha declarado hoy Pache. "El ministro llamó a la presidenta a hace dos o tres días, la presidenta le devolvió la llamada al cabo de unos minutos y hablaron durante unos minutos. Lo que ocurrió ayer es que le envió un mensaje de WhatsApp donde no le pedía ninguna opinión ni ninguna información ni le requería absolutamente nada, era un mensaje genérico que enviaba a todos los presidentes ofreciendo información y ya está. No había una conversación pendiente".

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La presidenta regional, ha proseguido, está "permanentemente al tanto de la situación en coordinación con la Consejería de Sanidad, tratando de saber qué está pasando, porque el Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Ángel Víctor Torres no dan la información técnica necesaria para que en Madrid tengamos la tranquilidad de que las cosas se están haciendo bien", ha zanjado.