60 teléfonos móviles, 25 carteras y un coche de alta gama: la Policía detiene a 22 personas por robos con violencia en un festival en Torrejón de Ardoz

La Policía Nacional ha detenido a 22 personas por hurto, robo con violencia y delitos contra la salud pública en el operativo desplegado el pasado 1 de mayo en un festival de música electrónica en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Según ha informado este lunes la Policía Nacional en un comunicado, en el operativo, en el que han participado 150 agentes, se han recuperado 60 teléfonos móviles, 25 carteras y un vehículo de alta gama que figuraba como sustraído.

El dispositivo policial se desplegó en los controles de acceso, salidas y el perímetro del recinto ferial de Torrejón de Ardoz, que albergó el pasado 1 de mayo un festival de música electrónica.

Rociaban con gas pimienta

Hasta este festival, informa la Policía, se desplazó un grupo criminal especializado en estos festivales, que, tras seleccionar a las posibles víctimas, las rociaban con gas pimienta para aturdirlas y sustraerles las joyas que llevaban, mayoritariamente cadenas de oro, a través del tirón.

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En el dispositivo también fueron identificadas y detenidas otras dos personas por robar teléfonos móviles, y se recuperó un vehículo de alta gama que figuraba como sustraído y que estaba en uno de los aparcamientos de la zona VIP del festival.