El Paquito se pone chulapo y toma los mercados de Madrid por San Isidro.

El Paquito de cordero vuelve a sacar músculo en Madrid y este año lo hace con una estampa especialmente castiza. La Ruta del Paquito 2026, impulsada por INTEROVIC, celebra San Isidro en el Mercado de Tirso de Molina, que el próximo sábado 16 de mayo a partir de las 12:30 horas se convertirá en uno de los grandes focos de una edición que reúne a más de 300 bares y restaurantes en 40 ciudades de toda España.

La cita quiere celebrar la entrada de los mercados madrileños en una ruta que no ha dejado de crecer. En Tirso de Molina participarán ocho puestos —La Mercantina, La Tramoya, Mariscos Lázaro, Bar Paula, La Chalaca, Raza Inca, El Malamé y Cuxta Tirso— y durante la jornada habrá degustaciones gratuitas de Paquito para los visitantes, además de la música en directo de la tuna de la Facultad de Medicina de la UCM, que recorrerá los pasillos del mercado.

Tuna de la Facultad de Medicina de la UCM. / Cedida

La incorporación de los mercados es una de las grandes novedades de esta edición. En total, Madrid suma 14 establecimientos en cinco mercados: Tirso de Molina, Antón Martín, Vallehermoso, Ibiza y San Leopoldo. A ellos se añaden además 35 locales madrileños con sus propias versiones del Paquito, consolidando a la capital como una de las plazas fuertes de esta ruta dedicada a reivindicar el bocadillo de lechal, cordero y cabrito. Entre los nombres destacados figura Döggo, en el Mercado de San Leopoldo, cuyo Paqui Melt ha sido elegido Mejor Bocata de Madrid y se encuentra entre los 15 finalistas del Mejor Bocata de España 2026.

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Con siete años de recorrido, la Ruta del Paquito se ha consolidado como una de las campañas gastronómicas más potentes para impulsar el consumo de carne de cordero en formato bocadillo, especialmente entre el público joven. En esta edición, además, INTEROVIC vuelve a subrayar la dimensión sostenible del ovino y caprino europeos, vinculando el producto al medio rural, la biodiversidad y el modelo de producción extensiva. Madrid se suma así a una edición que quiere ser la más numerosa hasta la fecha. Pero antes de mirar a la final, la ruta tiene una parada clara: San Isidro, mercado y Paquitos gratis en Tirso de Molina.