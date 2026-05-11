La oposición madrileña critica en bloque el viaje de Ayuso a México: "Esperpento internacional", "ridículo", "vacaciones pagadas"...

De izquierda a derecha, de Más Madrid a Vox, la oposición madrileña se ha lanzado hoy a criticar el viaje a México con abrupto final de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Un asunto que pretenden llevar a la Asamblea en forma de iniciativas parlamentarias aún por concretar para conocer el coste y los resultados de este desplazamiento y, en general, de las salidas al exterior oficiales de la presidenta madrileña, más de una treintena a 14 países.

Habitualmente criticados estos viajes, el itinerario por México, entre polémicas por la reivindicación del legado de la Conquista y la figura de Hernán Cortés, críticas mutuas entre la presidenta madrileña y la mexicana, Claudia Sheinbaum, y el abrupto final después de que el 'resort' que acogía los Premios Platino pidiera a los organizadores retirar la invitación a Ayuso y esta denunciara presiones del Gobierno mexicano, desmentidas tanto por el grupo hotelero como por las propias autoridades mexicanas, supone para la oposición regional "un punto de inflexión".

Desde Vox, su portavoz en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha tachado el periplo de Ayuso de "verdadero esperpento internacional". "Una campaña electoral envuelta en polémicas, cancelaciones, victimismo y una absoluta falta de explicaciones a los madrileños sobre el porqué y el cuánto", ha reprochado.

La formación de ultraderecha, ha asegurado su portavoz, pretende fiscalizar "a través de iniciativas como preguntas de control escritas al Gobierno" este viaje con objeto de saber cuánto ha costado, qué objetivos ha cumplido la presidenta de la Comunidad de Madrid y cuál ha sido el motivo de la cancelación anticipada.

"Si hacemos un balance de este viaje ha sido provocaciones, insultos a los mexicanos, poner en entredicho la legitimidad del gobierno de México, mentir y acusar al Gobierno para justificar la cancelación de su viaje, poner en riesgo las relaciones bilaterales entre España y México, pasearse con Nacho Cano y gastar dinero, mucho dinero a costa de los madrileños y darnos vergüenza ajena", ha señala por su parte Mar Espinar, la portavoz socialista. "Es muy ridículo escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid decir barbaridades y cuando el país al que visita reacciona a su falta de rigor histórico e insultos, Ayuso hace lo que mejor se le da, victimizarse e irse de vacaciones a la playita a costa de los madrileños".

Asimismo, ha confirmado que su pregunta en la sesión de control a la presidenta del Pleno de la Asamblea del próximo jueves versará sobre la transparencia en los desplazamientos institucionales. "No es solo este viaje, que desde luego supone un punto de inflexión, son los 18 viajes anteriores en los que no hay nada publicado sobre los gastos relacionados con ellos", ha subrayado.

Abiertamente crítica ha sido también la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien ha remitido una carta a Sheinbaum para pedirle perdón por el viaje de la presidenta madrileña. "Ayuso buscaba dos cosas en este viaje: dinamitar la relación bilateral entre México y España y pegarse unas vacaciones pagadas con dinero público. En lo primero, ha fracasado estrepitosamente", ha asegurado. "Solo se ha dejado en evidencia a sí misma y a la derecha mexicana, se está convirtiendo en un activo tóxico para sus socios internacionales".

"En lo segundo", ha proseguido, "ha tenido un poco más de éxito, porque lo cierto es que lleva desde el jueves sin agenda, probablemente tomando el sol en la Riviera Maya".

Su partido exigirá una rendición de cuentas a través de una "ofensiva parlamentaria", aún no concretada, pero pretende que esa discusión trascienda los muros de la cámara de Vallecas. La formación entiende que hay un debate público, mediático y político en torno a los desplazamientos de Ayuso que pretenden alentar.

Noticias relacionadas

Desde el PP madrileño, entretanto, se trata de desviar la atención hacia el Gobierno. Así lo ha hecho el portavoz de los populares en la Asamblea regional, Carlos Díaz-Pache, quien ha adelantado que Ayuso dará "todas las explicaciones" sobre lo que ha pasado, pero ha reprochado que "ni el Gobierno mexicano ni el Gobierno español" han tratado "con el más mínimo respeto" a quien, ha dicho, es la representante ordinaria del Estado en la Comunidad de Madrid. "El problema real es que el Gobierno de Sánchez utiliza el comodín de Ayuso para tapar todos sus escándalos", ha asegurado repitiendo una expresión utilizada ayer por la propia Ayuso en la red social X.