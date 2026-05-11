Muere un conductor de 54 años tras salirse de la vía y chocar contra una estructura de hormigón en la M-616 en Alcobendas

Un hombre de 54 años ha fallecido este lunes por la mañana en un accidente de tráfico ocurrido en Alcobendas, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El siniestro se ha producido alrededor de las 8:20 horas en el kilómetro 2 de la carretera M-616, cuando, por causas que se investigan, el vehículo en el que viajaba la víctima se ha salido de la vía a la altura de una zona próxima a un carril bici y ha colisionado contra una estructura de hormigón.

Varios viandantes que se encontraban en la zona alertaron a los servicios de emergencia, sacaron al hombre del coche y comenzaron a practicarle maniobras de soporte vital básico al comprobar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

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Hasta el lugar se desplazó una unidad del Servicio Municipal de Urgencias y Rescate de Alcobendas, Semura, que continuó con la asistencia hasta la llegada de dos unidades del SUMMA 112. Tras más de 25 minutos de maniobras de reanimación, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del conductor. En el operativo también intervinieron los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que realizaron labores de prevención, así como la Policía Local de Alcobendas y la Guardia Civil de Tráfico, que se ha hecho cargo de la investigación del accidente.