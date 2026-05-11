Más Madrid pide perdón por carta a Sheinbaum por el viaje de Ayuso a México: "La sociedad madrileña tiene muy superada esa visión imperial rancia y antidemocrática"

Lejos de concluir, la polémica por el viaje a México de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continúa. Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusara a ayer a la dirigente madrileña de "dar vergüenza ajena" tras el abrupto final del viaje entre acusaciones de boicot a su presencia en la gala de los Premios Platino, desmentidas por el grupo hotelero que los acogía y por el propio Gobierno mexicano, hoy ha sido Más Madrid el partido que ha seguido avivando la cuestión.

Su portavoz en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha remitido una carta a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en la que "como representante de las madrileñas y los madrileños en mi calidad de portavoz del principal grupo parlamentario de la oposición en la Comunidad de Madrid", se disculpa en nombre de los "millones de ciudadanos y ciudadanas madrileñas" que ven "con bochorno" el "ridículo" que entiende ha hecho la presidenta regional durante el desplazamiento, inicialmente previsto para diez días e interrumpido al cabo de seis.

En la misiva, en términos muy duros, Bergerot reprocha a Ayuso haber demostrado "una ignorancia considerable sobre la historia de México y España" al hacer una reivindicación "fanática" de la figura de Hernán Cortés, "que como usted misma ha señalado, ya estaba desacreditada en el mismo siglo XVI", añade.

Asimismo, opina que la presidenta madrileña se ha conducido durante su itinerario en México "probablemente con el objetivo de boicotear los esfuerzos del Gobierno de España para mejorar la relación bilateral con México", esfuerzos que incluyen, señala Bergerot, "un reconocimiento histórico de los abusos cometidos en los tiempos de la Colonia".

"Quiero transmitirte", escribe Bergerot, no sólo las disculpas por los ataques perpetrados por Ayuso, sino el convencimiento de que la sociedad madrileña, como el conjunto de la sociedad española, tiene muy superada esa visión imperial, rancia y antidemocrática que intentó inculcar la dictadura franquista (“por el imperio hacia Dios”) pero que, pese a los intentos de la extrema derecha política y mediática española, no genera más que hastío en una sociedad democrática y culta como la española y, en este caso, la madrileña".

Además, acusa a Ayuso de situarse "en el peor lado de la Historia" por sus comentarios sobre las supuestas intenciones electoralistas de la concesión de la nacionalidad española a descendientes de exiliados de la Guerra Civil para aumentar el censo y se refiere a sus declaraciones en relación con el hantavirus. "La respuesta de Ayuso, desde México, fue oponerse públicamente a que los 14 españoles presentes en el barco fueran atendidos en un hospital militar ubicado en Madrid, demostrando que su falta de altura institucional se da por igual dentro y fuera de las fronteras españolas", apunta Bergerot.

"Tengo confianza en la sanidad que hay en Madrid y en un hospital como este", señaló Ayuso en una entrevista en Telecinco sin llegar a manifestar su oposición al traslado al Gómez Ulla. "Con lo que con lo que no estoy de acuerdo es con no saber por qué es Madrid, bajo qué criterio y qué ministerio o que no sepamos ni en qué situaciones se encuentran, ni si van a ser cuarentenas obligatorias", añadió. "Lo que no me parece de recibo es el descontrol que hay dentro de ese Gobierno".

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La portavoz de Más Madrid concluye su carta señalando su "reconocimiento y afecto" a Sheinbaum y al pueblo mexicano. "Y también extender mi compromiso fraterno, en nombre de la izquierda madrileña, de combatir sin cuartel esta agenda ultra que pretende enfrentar a los pueblos para proteger los intereses, la influencia y la riqueza de una pequeña minoría de privilegiados", escribe.