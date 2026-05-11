APERTURA NOCTURNA
Madrid se tiñe de 'blanco y amarillo' por la visita de León XIV con cultura gratuita en 15 espacios
El Prado, el Reina Sofía, el Thyssen, la Galería de las Colecciones Reales, CaixaForum o el Templo de Debod participarán en una apertura nocturna extraordinaria durante la noche del 6 al 7 de junio.
Con motivo de la histórica estancia del Papa León XIV en España, Madrid transformará su oferta cultural durante la madrugada del sábado 6 al domingo 7 de junio. Bajo la denominación de La Noche en Blanco y Amarillo, un total de 15 museos, fundaciones y monumentos emblemáticos abrirán sus puertas en horario extraordinario, ofreciendo acceso gratuito en la mayoría de sus espacios.
Esta iniciativa busca fusionar la espiritualidad del evento con la riqueza artística de la capital, utilizando un nombre que rinde homenaje a los colores de la bandera vaticana. Al recuperar el formato de las clásicas veladas culturales nocturnas, la propuesta invita tanto a peregrinos como a madrileños a redescubrir la ciudad desde una perspectiva única, permitiendo el acceso a enclaves históricos fuera de su horario habitual.
La jornada se perfila como el eje central de la programación cultural que acompaña la visita pontificia, convirtiendo las calles de Madrid en un escenario vivo donde el patrimonio y la ciudadanía se encuentran. Esta apertura excepcional garantiza que tanto visitantes como residentes puedan disfrutar del arte y la historia en una atmósfera de celebración y apertura democrática al conocimiento.
Qué museos abrirán gratis en Madrid
La programación reunirá a grandes museos nacionales, centros culturales, fundaciones privadas, espacios municipales y entidades artísticas. Entre los nombres más destacados se encuentran el Museo Nacional del Prado, el Museo Reina Sofía, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Galería de las Colecciones Reales y el Museo Naval.
También se suman espacios como CaixaForum Madrid, el Espacio Fundación Telefónica, la Fundación Mapfre, el Museo de Historia de Madrid, el Museo de San Isidro, el Templo de Debod, el Jardín de Banca March, los Teatros del Canal y la Escuela Superior de Música Reina Sofía.
Horarios de los museos gratis en Madrid por la visita del Papa
Estos son los horarios previstos para la noche del sábado 6 al domingo 7 de junio:
Museo Reina Sofía
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ampliará su horario hasta las 23:30 horas. El acceso será gratuito desde las 19:00 horas.
Museo Thyssen-Bornemisza
El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza abrirá hasta las 00:00 horas, con entrada gratuita desde las 19:00 horas. La medida incluye también el acceso a exposiciones temporales.
CaixaForum Madrid
CaixaForum Madrid ampliará su apertura hasta las 00:00 horas. El acceso será gratuito desde las 20:00 horas e incluirá las exposiciones temporales.
Museo Naval
El Museo Naval abrirá de forma extraordinaria hasta las 00:00 horas.
Espacio Fundación Telefónica
El Espacio Fundación Telefónica mantendrá sus puertas abiertas hasta las 00:00 horas.
Museo Nacional del Prado
El Museo Nacional del Prado ampliará su horario hasta las 00:30 horas.
Galería de las Colecciones Reales
La Galería de las Colecciones Reales abrirá hasta la 01:00 horas.
Fundación Mapfre
La Fundación Mapfre ampliará su horario hasta la 01:00 horas, con acceso gratuito desde las 20:00 horas.
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando abrirá hasta las 02:00 horas, con entrada gratuita desde las 19:00 horas.
Museo de Historia de Madrid
El Museo de Historia de Madrid ampliará su horario hasta las 02:00 horas e incluirá el acceso a exposiciones temporales.
Museo de San Isidro
El Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid abrirá hasta las 02:00 horas.
Templo de Debod
El Templo de Debod mantendrá su apertura hasta las 02:00 horas.
Jardín de Banca March
El Jardín de Banca March abrirá hasta las 04:00 horas e incluirá el acceso a exposición temporal.
Teatros del Canal
Los Teatros del Canal tendrán programación especial desde las 00:00 hasta las 05:00 horas. El evento, titulado “No la debemos dormir”, estará especialmente dirigido a jóvenes e incluirá conciertos, danza española y sesiones de DJ.
Escuela Superior de Música Reina Sofía
La Escuela Superior de Música Reina Sofía ofrecerá un concierto en su auditorio de 22:00 a 23:00 horas, con inscripción previa.
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