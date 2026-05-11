VIVIENDA
Madrid abre el sorteo de 52 viviendas públicas de alquiler asequible para rentas medias: precios, requisitos, plazos y cómo inscribirse
La promoción está dirigida a madrileños con ingresos medios que, pese a contar con empleo o estabilidad económica, encuentran dificultades para acceder al mercado libre del alquiler en la capital
El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, ha abierto el plazo para participar en el sorteo de Iberia Loreto 1, una nueva promoción pública de 52 viviendas de alquiler asequible ubicada en el distrito de Barajas.
La inscripción deberá realizarse exclusivamente de forma telemática en la web de EMVS, a la que puedes acceder pinchando aquí, y estará abierta hasta el próximo 11 de junio. El sorteo se celebrará ante notario a finales de junio.
La promoción está dirigida a madrileños con ingresos medios que, pese a contar con empleo o estabilidad económica, encuentran dificultades para acceder al mercado libre del alquiler en la capital. Según el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS, Álvaro González, esta convocatoria busca ampliar el acceso a la vivienda pública a un perfil que hasta ahora quedaba en una zona intermedia: fuera del alquiler privado por precio, pero también fuera de otras políticas municipales de vivienda más enfocadas a rentas más bajas.
Más de 50 pisos públicos de dos y tres dormitorios en Barajas
La promoción Iberia Loreto 1 cuenta con una inversión municipal de 14,6 millones de euros, incluido el valor del suelo. El edificio dispone de 52 viviendas, de las que cuatro están adaptadas para personas con movilidad reducida y 12 reservadas para familias numerosas. En total, la promoción incluye:
- 16 viviendas de dos dormitorios.
- 36 viviendas de tres dormitorios.
- 52 trasteros.
- 78 plazas de aparcamiento para coches.
- 52 plazas para bicicletas.
Alquileres de entre 700 y 1.000 euros
Los alquileres previstos para las viviendas de Iberia Loreto 1 oscilarán aproximadamente entre 700 y 1.000 euros mensuales, en función del tamaño del piso (con plaza de garaje incluida). La EMVS establece, además, que los futuros inquilinos no pagarán más del 30% de los ingresos de su unidad familiar en concepto de alquiler.
Con esta medida, el Ayuntamiento pretende favorecer la emancipación y la estabilidad residencial de hogares con ingresos medios, especialmente en un contexto de fuerte presión sobre el mercado del alquiler en Madrid.
¿Qué requisitos debo cumplir?
Las viviendas están dirigidas a madrileños de hasta 50 años y a familias con hijos menores que cumplan determinados requisitos de ingresos y arraigo en la ciudad. Para participar en el sorteo será necesario tener ingresos superiores a 3,5 veces el IPREM y no superar el límite de 5,5 veces el IPREM.
También será obligatorio estar empadronado en el municipio de Madrid con una antigüedad mínima de cinco años ininterrumpidos o de ocho años dentro de los últimos diez. Además, los solicitantes no podrán ser titulares de pleno dominio ni disponer de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda en España.
La convocatoria también excluye a aquellas unidades familiares en las que alguno de sus miembros haya sido condenado en los últimos cinco años por delitos relacionados con la ocupación, impago de rentas o procedimientos de desahucio por problemas de convivencia.
Si cumples todos estos requisitos y estás interesado en participar en el sorteo, has de saber que la solicitud para optar a una de las 52 viviendas de Iberia Loreto 1 debe presentarse antes del 11 de junio en la web de EMVS. Las bases completas del sorteo, la documentación necesaria y las condiciones específicas de acceso pueden consultarse en misma página.
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