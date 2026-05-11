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GASTRONOMÍA

Madrid reparte cocido gratis por San Isidro 2026: fecha, horario y lugar de la degustación

La festividad de San Isidro incluirá una comida castiza para vecinos y visitantes en la Plaza Fuente del Trébol del distrito de Carabanchel

Degustación popular de cocido madrileño durante las fiestas de San Isidro.

Degustación popular de cocido madrileño durante las fiestas de San Isidro. / Ayuntamiento de Madrid

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

Madrid volverá a celebrar San Isidro con uno de los platos más reconocibles de su gastronomía. El Ayuntamiento de Madrid ha incluido en la programación oficial de las fiestas patronales una degustación gratuita de cocido madrileño, una actividad popular pensada para vecinos, familias y visitantes que quieran disfrutar de una comida castiza durante el día grande del patrón de la capital.

El Ayuntamiento ha incluido en la programación oficial de las fiestas patronales una degustación gratuita de cocido madrileño, pensada para vecinos, familias y visitantes que quieran disfrutar de una comida popular durante el día grande del patrón de la capital. La cita tendrá lugar este viernes 15 de mayo, coincidiendo con la festividad de San Isidro, y se celebrará en horario de 14:30 a 16:30 horas, en plena franja de comida.

Dónde será el cocido gratis de San Isidro

La degustación no se celebrará en la Pradera de San Isidro, sino en la Plaza Fuente del Trébol, situada en el barrio de Abrantes, en el distrito de Carabanchel. El evento forma parte de las actividades castizas organizadas con motivo de las fiestas de San Isidro 2026 y permitirá probar gratis uno de los platos más tradicionales de Madrid. Este espacio acogerá una de las actividades gastronómicas más castizas del programa festivo.

La iniciativa forma parte del conjunto de propuestas organizadas con motivo de San Isidro 2026, que cada año llenan distintos barrios de Madrid de música, actividades familiares, tradición y gastronomía popular.

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Al tratarse de una actividad gratuita y popular, es recomendable acudir con antelación para evitar quedarse sin ración.

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