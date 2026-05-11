De Madelman a Playmobil: San Isidro celebra el coleccionismo con una gran feria de juguetes 'vintage' en Madrid

¿Es posible viajar en el tiempo a través de los juguetes? MercaJuguete regresa este sábado 16 de mayo con una edición especial con motivo de las fiestas de San Isidro. El evento reunirá a más de 15 expositores especializados en juguetes retro, figuras de acción y artesanía freak.

La feria ofrecerá piezas para todos los gustos y presupuestos, consolidándose como un espacio inclusivo tanto para el coleccionista experto como para el público general. Entre los objetos que los visitantes podrán encontrar destacan iconos de la infancia como Madelman, Geyperman, Scalextric y Playmobil, además de grandes referentes de la cultura pop como figuras de Star Wars y los universos de Marvel y DC.

También habrá un espacio para el coleccionismo actual con miniaturas, HotWheels, piezas de terror, bebés Reborn y artesanía personalizada. Guillermo Naranjo, organizador de MercaJuguete, destaca que no se trata de una feria elitista, ya que hay "juguetes para todos los bolsillos". El objetivo es que las familias compartan recuerdos y que los más pequeños descubran los objetos con los que crecieron sus padres.

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Cultura y sorteos en directo

En esta edición, la feria contará con la presencia de la escritora Thays Santos de Fez, quien estará firmando ejemplares de su obra El Susurro de mis Sueños y compartiendo impresiones con sus lectores durante toda la jornada de este sábado 16 de mayo. Para dinamizar el evento, se realizarán diversos sorteos con premios que incluyen descuentos directos, juegos y entradas para exposiciones y museos.