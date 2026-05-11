Confirmado por la ley de alquileres: el gasto adicional que deben asumir los propietarios en Madrid

Los conflictos entre propietarios e inquilinos de viviendas en alquiler se multiplican en los últimos años, sobre todo en zonas tensionadas como Madrid. La subida de las rentas, apoyadas por el ascenso de la inflación, provocan roces con los caseros y dudas entre a quién le corresponde pagar ciertas cosas.

El artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) señala que el propietario está obligado a hacerse cargo, sin subir el alquiler, de las reparaciones necesarias para mantener la vivienda en condiciones correctas de habitabilidad, excepto cuando el deterioro haya sido causado por el inquilino.

Esta responsabilidad no puede eliminarse por acuerdo entre las partes. Además, las últimas resoluciones judiciales han consolidado la idea de que corresponde al arrendador asumir los costes vinculados a la conservación del inmueble y a sus elementos estructurales.

En los últimos tiempos, distintos litigios han vuelto a dejar claro que garantizar que una vivienda sea habitable no es una concesión del propietario, sino un deber legal. Los gastos que antes en ocasiones se cargaban al inquilino se atribuyen ahora con mayor claridad al dueño, lo que está modificando la forma en que se interpreta el reparto de costes en los contratos de alquiler.

Cartel de 'se alquila' en una vivienda. / Europa Press

A cargo del propietario

Este cambio no implica que la normativa haya sido modificada de forma reciente. La diferencia está en la aplicación práctica: los tribunales han subrayado que garantizar la habitabilidad es obligatorio y que cualquier reparación esencial debe correr a cargo del propietario. En la práctica, esto afecta a muchos casos donde antes los acuerdos se realizaban de manera informal.

El artículo 21.1 de la LAU señala que el propietario debe asumir todas las reparaciones necesarias para mantener la vivienda en condiciones de uso. Esto incluye desde fallos en la electricidad hasta tuberías rotas, calentadores averiados o humedades graves que dificulten la vida diaria. Todas estas situaciones son responsabilidad del dueño del inmueble.

Un detalle importante que muchos desconocen es que el propietario no puede trasladar estos gastos al inquilino mediante un aumento del alquiler. La ley prohíbe usar una reparación obligatoria como justificación para subir la renta, lo que protege al arrendatario de costes adicionales indirectos.

La responsabilidad del inquilino

Aunque el propietario debe cubrir los gastos, el inquilino tiene un papel clave: notificar a tiempo cualquier incidencia, permitir el acceso a la vivienda para realizar los trabajos y distinguir entre reparaciones urgentes y tareas de mantenimiento regular. Esto asegura que las obras se ejecuten correctamente y reduce el riesgo de disputas.

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Además, la ley establece que las reparaciones no deberían prolongarse más de 20 días, salvo en obras especialmente complejas. Si la reparación afecta tanto la habitabilidad que obliga al inquilino a dejar la vivienda temporalmente, se activa otro derecho: la reducción proporcional del alquiler durante ese período.