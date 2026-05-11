Jessica Springsteen, Athina Onassis o Marta Ortega: por qué el CSI Madrid se ha convertido en el gran plan VIP de San Isidro

El Longines Global Champions Tour vuelve a Madrid del 15 al 17 de mayo y, con él, uno de esos eventos que ya no se explican solo desde el deporte. Sí, la pista verde del Club de Campo Villa de Madrid reunirá una vez más a algunos de los mejores jinetes del mundo. Pero a estas alturas, el Concurso de Saltos Internacional (CSI) de Madrid es también otra actividad: un gran escaparate social, uno de los encuentros más observados de la primavera madrileña y, en pleno San Isidro, un plan que mezcla competición, gastronomía, marcas, ocio y apellidos que siempre generan expectación.

Porque si algo ha conseguido esta cita en los últimos años es salirse del perímetro estrictamente ecuestre. Alrededor de la competición se ha ido construyendo un evento donde coinciden invitados VIP, empresarios, firmas de lujo, rostros conocidos de la moda, la política y el entretenimiento, además de habituales del circuito hípico internacional. El resultado es un fin de semana con doble lectura: deporte de máximo nivel y, al mismo tiempo, un ambiente social cada vez más potente.

Gastronomía, hospitality y ocio completan la experiencia de un evento que va mucho más allá de la pista. / Cedida

De Marta Ortega a Athina Onassis: los nombres que disparan el foco

Buena parte de ese tirón se entiende por los nombres que han orbitado alrededor del concurso edición tras edición. En el plano nacional, ahí están Cayetano Martínez de Irujo, siempre ligado al mundo del caballo, o Sergio Álvarez Moya, uno de los grandes referentes españoles del salto. Pero el perfil social del evento se ha reforzado especialmente con figuras que trascienden la pista.

Marta Ortega es una de las más claras. La presidenta de Inditex fue amazona y mantiene una estrecha vinculación con el universo ecuestre, de ahí que cada aparición suya en este contexto siga despertando interés. En el plano internacional, ocurre algo parecido con Jessica Springsteen, una de las amazonas más mediáticas del circuito, o con Athina Onassis, completamente volcada desde hace años en la competición y convertida en una de las figuras más observadas del salto internacional.

A ese mapa se suman otros nombres como Jennifer Katharine Gates, hija de Bill Gates; Sira Martínez, hija de Luis Enrique y parte de la nueva generación de amazonas españolas; o perfiles históricamente vinculados a la élite social como Carlota Casiraghi, que también compitió en este tipo de pruebas.

Y fuera de la pista, el CSI Madrid ha reunido en distintas ediciones a invitados como Luis Figo, Helen Lindes, Carlos Baute, María Pedraza, Carmen Lomana, Miguel Ángel Gil, Mar Saura, Mar Flores, Ana Bono o influencers como María Fernández-Rubíes y Natalia Cebrián. Es decir, no solo convoca a la élite hípica: también concentra focos.

Mesas VIP agotadas, menú de Íñigo Urrechu y 'foodtrucks': así se vive el CSI más experiencial

Esta edición quiere reforzar todavía más ese perfil de gran plan madrileño. Coincidiendo con San Isidro, el evento ha potenciado su lado más experiencial y llega con una propuesta pensada para que la visita no se limite a mirar la pista y marcharse. Habrá mesas VIP con vistas privilegiadas, ya con cartel de sold out, lo que anticipa una fuerte presencia de invitados de renombre durante todo el fin de semana.

La cita ecuestre madrileña coincide un año más con San Isidro y refuerza su dimensión experiencial. / Cedida

La parte gastronómica será, una vez más, uno de los grandes reclamos. En el tramo más premium, el evento contará con la colaboración de Marqués de Riscal y con el menú de U-Zalacaín, elaborado por el chef Íñigo Urrechu. Pero la oferta no se queda ahí. La organización ha diseñado también un formato más abierto y accesible con distintos foodtrucks y puntos de restauración pensados para todo tipo de público.

Entre los nombres confirmados figuran Foccaciamo, Boogie Burger, Malvón, Mahou o Bico de Xeado, además de nuevas incorporaciones, café de especialidad, opciones dulces y distintos formatos rápidos para acompañar la jornada. La idea es clara: que el CSI Madrid no sea solo una cita para expertos en hípica, sino un plan completo de primavera.

Más allá de la competición: música, actividades infantiles y otras experiencias

En el plano deportivo, el programa vuelve a situar a Madrid en el centro de la hípica internacional. Durante el fin de semana se disputarán la centenaria Copa S.M. El Rey Trofeo Caser Grupo Helvetia, la Global Champions League y un CSI 1* que ya ha registrado overbooking de matrículas.

Además, esta edición contará con uno de sus momentos más simbólicos: la entrega de la Medalla de Oro de la Real Federación Hípica Española a Luis Astolfi, uno de los grandes nombres de la hípica nacional. El homenaje se celebrará este sábado durante el descanso de la Copa S.M. El Rey – Trofeo Helvetia Caser. Astolfi, cuatro veces olímpico, añade peso institucional y emocional a un fin de semana ya cargado de nombres propios.

Pero buena parte del crecimiento del CSI Madrid se explica por lo que sucede fuera de la pista. El espacio expositivo seguirá ganando dimensión con firmas del sector ecuestre como CWD, Horse Pilot, Ego7, Franco Tucci o Manfredi, a las que se suma este año Mr. Castle. A ellas se añaden marcas de perfil más lifestyle como Porsche, Zotoluca, GeEse Brand, Fagaro Studio, Basset & Hound, KIFF KIFF o Peter Walker, que refuerzan la parte más comercial y aspiracional del evento.

El Longines Global Champions Tour regresa al Club de Campo con una edición marcada por la alta competición y el ambiente VIP. / Cedida

También habrá activaciones pensadas para generar participación. GILMAR llevará la Hungry Horse Challenge, una dinámica en la que los asistentes pondrán a prueba sus reflejos para “alimentar” a caballos creados con inteligencia artificial. Por cada participación, la compañía hará una donación a Equinoterapia Madrid Sur, además de sortear un año de clases de hípica en la Aldea Ecuestre de Madrid.

Por su parte, Grupo EULEN apostará por un stand inspirado en el espíritu más castizo de San Isidro, con photocall, juegos, talleres y actividades infantiles. A ello se suman el regreso del Pony Park, para niños de entre 4 y 10 años, y una programación musical en el escenario Mahou, con bandas emergentes de rock, pop e indie a partir de media tarde. Entre los confirmados está el artista catalán Chechu Reguart.

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En definitiva, el CSI Madrid ha dejado de ser solo una gran cita hípica para convertirse en una de las grandes postales sociales de mayo en la capital. Durante tres días, el Club de Campo reúne deporte de élite, gastronomía, hospitalidad, marcas y una lista de invitados que explica por qué este concurso sigue creciendo año tras año. En Madrid, la hípica no solo salta obstáculos: también atrae todas las miradas.