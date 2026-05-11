Jessica, empleada de la cafetería del Gómez Ulla: "Me daba respeto venir hoy, pero por miedo no te dan baja"

Los 14 españoles del ya conocido como "el crucero del hantavirus" están en el Hospital Gómez Ulla de Madrid desde ayer por la tarde. Llegaron en dos autobuses blancos escoltados por la policía desde la base aérea de Torrejón de Ardoz, a donde habían sido trasladados en avión militar desde Tenerife. Desde entonces permanecen bajo estrecha vigilancia y aislados del resto del centro siguiendo un estricto protocolo de seguridad. Protocolo que, pese a todo, no ha logrado disipar todas las dudas.

"Esto está más vacío de lo habitual a estas horas", afirma Jessica, empleada de la cafetería del Gómez Ulla, en plena hora del desayuno. "Se nota que ha venido menos gente", añade. Ella misma, como otras compañeras, ha estado "a punto de no venir" esta mañana. "Al final, quieras que no, te da respeto", confiesa, "pero no puedes no venir a trabajar, porque por miedo no te dan baja".

Entre la preocupación y la resignación, lo que más lamenta esta trabajadora es la falta de información recibida. "Nosotras nos fuimos de aquí el viernes por la tarde y ya no hemos vuelto a saber nada de nada", cuenta. En realidad sabe que "no va a pasar nada", que "la planta 22 está mucho más arriba [respecto a la segunda]", asegura, pero no por ello dejar de pensar que "habría estado bien que nos dijesen si teníamos que hacer algo distinto".

A su llegada ayer al hospital, los afectados fueron sometidos a una primera PCR que se repetirá dentro de 7 días. La duración de la cuarentena dependerá de cómo evolucione la situación. Hasta entonces, los evacuados permanecerán en habitaciones individuales, sin recibir visitas y bajo vigilancia activa. Además, se les tomará la temperatura dos veces al día para detectar de manera temprana cualquier síntoma compatible con la infección.

Si en algún momento alguno de los evacuados presenta fiebre, dificultad respiratoria, dolores musculares o vómitos, será llevado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa. Allí se le realizarán nuevas pruebas en sangre y suero, que podrán repetirse según su evolución clínica. En caso de confirmarse un resultado positivo en el Centro Nacional de Microbiología, el paciente ingresará en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel hasta su recuperación.