El Hospital 12 de Octubre logra la primera cirugía robótica en España a un bebé de tres meses con obstrucción renal

Profesionales del Hospital 12 de Octubre de Madrid han realizado con éxito una cirugía robótica a un bebé de tan sólo tres meses que presentaba una obstrucción en el riñón, la primera intervención de este tipo en España a un paciente de tan corta edad con esta enfermedad renal.

En concreto, el bebé presentaba una obstrucción en la zona del riñón que impedía que la orina fluyera con normalidad hacia el uréter y la vejiga, lo que estaba afectando de forma progresiva a su función renal, según han explicado desde el Gobierno regional. De esta forma, con la cirugía robótica que llevaron a cabo los profesionales de la Sección de Urología Infantil, integrada en el de Cirugía Pediátrica del centro, se logró extirpar la zona estrechada y reconstruir la vía urinaria, reconectando el riñón con el uréter para restablecer el flujo adecuado.

Tras el procedimiento quirúrgico, el bebé ha presentado una evolución muy favorable que ha permitido que recibiera el alta 48 horas después, sin presentar en ningún momento complicaciones durante la operación y el postoperatorio inmediato. Actualmente, se le están realizando pruebas de seguimiento para confirmar los resultados de la cirugía reconstructiva del tracto urinario. En este sentido, los datos preliminares son positivos, ya que indican que la obstrucción se ha corregido y que el riñón está drenando la orina de manera adecuada.

La operación

El uso de la cirugía robótica en pacientes pediátricos plantea desafíos importantes, especialmente en los más pequeños, ya que los cirujanos deben operar en espacios anatómicos muy reducidos utilizando instrumentos que, en muchos casos, han sido diseñados originalmente para adultos. "Trabajar en el abdomen de un paciente de tres meses de edad supone moverte en espacios muy reducidos en el que el riñón mide aproximadamente unos 5 centímetros del tamaño, como podría ser de una ciruela", ha explicado el cirujano pediátrico Daniel Cabezalí.

De esta forma, este procedimiento requiere una precisión extrema. De hecho, a día de hoy, estas intervenciones en pacientes tan pequeños siguen siendo muy poco frecuente en el mundo, con sólo algún caso descrito previamente en Asia. También exigen una perfecta coordinación entre todos los profesionales implicados, como cirujanos, anestesistas y enfermería, ya que el trabajo conjunto y bien sincronizado de todos ellos es fundamental para garantizar la seguridad del paciente y obtener buenos resultados.

Para que sea exitosa en estas condiciones, además, resulta fundamental aprovechar las ventajas que ofrece la tecnología robótica. Entre ellas, el cirujano pediátrico ha destacado la magnificación de la imagen, la visión en tres dimensiones y la gran precisión en los movimientos del cirujano. Todo ello permiten mayor exactitud en procedimientos reconstructivos delicados, aumentando las probabilidades de éxito y mejorando los resultados para el paciente.

Cirugía pediátrica del 12 de Octubre

Este tipo de intervenciones realizadas con el robot Da Vinci consolidan al Hospital 12 de Octubre como un centro de referencia nacional en cirugía pediátrica de alta complejidad y uso de esta tecnología. Hasta el momento, ha llevado a cabo más de 50 procedimientos con cirugía robótica. Además, este avance permite ir ampliando de manera progresiva las posibilidades de la robótica, aplicándola a procedimientos cada vez más complejos y en niños de menor edad y tamaño.

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Gracias a esta experiencia acumulada, desde el Gobierno regional han subrayado que el servicio de Cirugía Pediátrica ha demostrado que el uso de este equipamiento no solo es aplicable, sino especialmente beneficioso en pacientes pediátricos de muy pocos meses de edad.