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Fernando Tejero revela cómo Dani Martín le sacó de una pensión para invitarle a vivir con sus padres: "Me sentí como un hijo más, son mi segunda familia"
El protagonista de "La que se avecina" rememora sus duros inicios en Madrid y la ayuda recibida por el músico Dani Martín
Tras vivir durante la primera etapa de su vida en Córdoba, el actor Fernando Tejero decidía mudarse a Madrid para probar suerte en el mundo del teatro. Allí, el que ahora es uno de los actores más famosos de nuestro país, no lo tuvo nada fácil, y es que si la industria de la interpretación se caracteriza por algo, es por sus duros inicios.
"Yo vivía en una pensión en la calle Doctor Cortezo que me costaba mil pesetas la noche y la verdad es que era una pensión decadente con una habitación que daba a un patio interior que subía una pese a calamares...", así contaba el actor sus primeros meses en la capital a la periodista Marta Torres durante una entrevista para 'El Faro'.
Un amigo, un billete y un hogar
Durante su formación en la Escuela de Arte Dramático de la capital, Tejero conocería a Dani Martín, el que sería líder y vocalista de El Canto del Loco (2010) antes de lanzar su carrera en solitario. Hoy, mientras rememora sus primeros proyectos, el actor reconoce que Dani es mucho más que un amigo, y desvela que fue él quien le ayudó a salir de aquella pensión, dándole cobijo en la casa de sus padres.
"Dani era compañero mío en clase y un día se presentó en la pensión", recuerda Tejero, "ya había venido conmigo en alguna ocasión porque salíamos de clase y yo iba a dejar la bolsa o cualquier cosa a la pensión. Supongo que él vio aquella pensión y no le parecía bien que su amigo estuviese allí".
En la entrevista para Cadena Ser, Tejero contaba como, con esta convicción, el cantante le sorprendió plantándose frente a su habitación con un billete de 10.000 pesetas: "Que se lo había dado su madre para mí, y me dijo que me fuera a vivir con ellos a Algete". Así, Fernando Tejero se trasladó a casa de Dani junto a sus padres y su hermana durante una larga temporada.
"Me sentí como un hijo más", contaba mientras recordaba como los padres del cantante compraban regalos a sus hijos y él también recibía el suyo. Y es que, aunque a día de hoy siguen manteniendo una gran amistad, tal y como ambos han reconocido en varias ocasiones, para Tejero, este tiempo en la capital no solo le consiguió un amigo, sino "una segunda familia".
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