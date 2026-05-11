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Ferland Mendy, operado "con éxito" de una lesión en el recto femoral de la pierna derecha

El defensa francés, víctima de continuas y constantes lesiones, podría estar de baja unos cinco meses

Mendy, operado con éxito de una lesión en el recto femoral de la pierna derecha

Mendy, operado con éxito de una lesión en el recto femoral de la pierna derecha

EFE

Madrid

El defensa francés del Real Madrid Ferland Mendy fue operado este lunes "con éxito" de una lesión en el recto femoral de la pierna derecha, informó el club, y podría estar de baja unos cinco meses.

"Nuestro jugador Ferland Mendy ha sido intervenido hoy con éxito, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, de una lesión en el recto femoral de la pierna derecha. Mendy comenzará en los próximos días los trabajos de recuperación", señaló el club en su web oficial.

Mendy se lesionó el pasado 3 de mayo en el encuentro ante el Espanyol. Al día siguiente se le diagnosticó "una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha" de la que este lunes fue operado.

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El francés ha participado tan solo en nueve partidos en la presente temporada víctima de continuas y constantes lesiones, una tendencia que ha sido habitual desde su llegada al Real Madrid en la temporada 2019-20.

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