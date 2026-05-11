Un fallecido en Madrid en los cuatro accidentes mortales en las carretera de España durante el fin de semana

Cinco personas han fallecido, una en el municipio madrileño de El Molar, en cuatro siniestros de tráfico mortales registrados en las carreteras durante el fin de semana, desde las tres de la tarde del pasado viernes hasta la medianoche de este domingo.

Tres de los siniestros han ocurrido en autopista o autovía y uno en vía convencional y entre los accidentes ha habido tres colisiones y una salida de la vía.

Todas las víctimas viajaban en turismos, según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

292 fallecidos en lo que va de año

El viernes y el sábado fueron los días más complicados, con dos fallecidos cada día; mientras que el domingo perdió la vida una persona.

Los siniestros han tenido lugar, además de en El Molar (Madrid), en La Vall d’en Bas (Girona), Montblanc (Tarragona) y Fresno de la Ribera (Zamora).

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En lo que llevamos de año, hasta el 10 de mayo, hay contabilizados 292 fallecidos en las carreteras.