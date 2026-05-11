La exposición 'Toro Bravo, el guardián de la biodiversidad' aterriza en Madrid: "Representa mucho más que una tradición"

En plena Feria de San Isidro y a las puertas de Las Ventas, el toro bravo ha salido del ruedo para colocarse frente al objetivo. La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (RUCTL) ha inaugurado este lunes en la explanada de la Plaza de Toros Monumental de Madrid la exposición Toro Bravo, el guardián de la biodiversidad, una muestra fotográfica con la que el sector quiere poner el foco en una idea muy concreta: el toro de lidia no solo forma parte de una tradición cultural, sino que también desempeña un papel ligado a la conservación de la dehesa, la sostenibilidad del medio rural y la preservación de un ecosistema singular.

El proyecto, financiado por la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid, propone al visitante una mirada distinta sobre el animal bravo. Lejos del ruido de la plaza, la exposición se detiene en su entorno natural, en las distintas etapas de su vida y en el paisaje que lo rodea. El resultado es un recorrido visual que reivindica al toro como una de las figuras más reconocibles del campo español y, al mismo tiempo, como pieza de un ecosistema que el sector considera irrepetible.

Las Ventas acoge la muestra Toro Bravo, el guardián de la biodiversidad, un recorrido fotográfico sobre el campo bravo y la dehesa. / Cedida

Una exposición para mirar el toro fuera del ruedo

La muestra se ha instalado en la explanada del monumento al encierro, junto al acceso al patio de arrastre, y podrá visitarse hasta el próximo 17 de mayo. A través de 10 mupis y 20 paneles fotográficos, el recorrido reúne imágenes de gran formato que retratan al toro bravo en su relación con la naturaleza, la dehesa y el trabajo ganadero.

Las fotografías llevan la firma de Arjona, Arse&Azpi, GCB Comunicación Digital, Isma Sánchez y José Manuel Maza Martínez, autores especializados en fotografía de campo que han captado no solo la presencia del animal, sino también el contexto que le da sentido: la tierra, los amaneceres, las estaciones, la flora, la fauna y el ritmo pausado de una crianza ligada al territorio.

La intención, subraya la organización, es traer al centro de Madrid una realidad rural que muchas veces permanece invisible. Y hacerlo, además, en uno de los espacios con mayor concentración de público durante estas semanas. Desde la RUCTL destacan que Las Ventas reúne durante San Isidro a unas 25.000 personas al día a lo largo de 28 jornadas consecutivas, una capacidad de convocatoria que convierte el emplazamiento en un escaparate estratégico para sacar el relato del toro fuera del interior de la plaza y llevarlo al espacio público. En palabras de Antonio Bañuelos, a El Periódico de España, se trata de "traer la vida rural en todas sus etapas, desde el nacimiento del toro, al núcleo de concentración más importante que existe ahora mismo".

Antonio Bañuelos, Carlos Novillo, Ángel de Oteo, Miguel Martín, Ricardo del Río, Rafael Iribarren y Gorka Azpiricueta, durante la inauguración de la exposición Toro Bravo, el guardián de la biodiversidad en Las Ventas. / Cedida

La dehesa, en el centro del relato

Uno de los ejes de la muestra es el vínculo entre el toro bravo y la dehesa, ese paisaje moldeado durante siglos por la convivencia entre la actividad ganadera, el arbolado y la biodiversidad. La exposición insiste en presentar ese entorno como un refugio natural donde conviven distintas especies de flora y fauna en libertad y donde la figura del ganadero aparece como garante de un equilibrio delicado entre tradición, sostenibilidad y conservación.

En ese marco, Antonio Bañuelos defendió durante la inauguración que el sector lleva años tratando de poner en valor el hábitat del toro de lidia, "una especie única, que vive en condiciones únicas" y que, según sostiene la organización, aporta bienestar al ecosistema y a la biosfera. El mensaje que quiere trasladar la muestra es claro: detrás del toro bravo hay una realidad medioambiental compleja que no puede entenderse solo desde la dimensión cultural o festiva.

La RUCTL sostiene además que en Bruselas se ha reconocido la existencia de 509.000 hectáreas de dehesa de alto valor natural, vinculadas a este tipo de ganadería extensiva. Según el sector, este ecosistema compartido con otras especies y con flora compatible actúa también como sumidero de carbono, mientras que el pastoreo extensivo contribuye a la protección frente a incendios al mantener limpio el monte y controlar la vegetación.

Cartel de la exposición 'Toro Bravo, el guardián de la biodiversidad' aterriza en Madrid. / Cedida

Veinte imágenes y veinte textos para contar una realidad completa

La muestra no se limita a encadenar fotografías impactantes. Cada imagen va acompañada de un texto explicativo que busca situar al visitante ante una realidad mucho más amplia: el nacimiento del animal, su crecimiento, las distintas estaciones, la relación con el campo, la figura del ganadero y el equilibrio entre manejo, selección y conservación.

La exposición quiere precisamente alejarse del enfoque más inmediato para ofrecer una mirada pausada sobre el toro de lidia desde su origen. Hay escenas de campo abierto, cambios de luz, amaneceres y momentos que muestran las distintas etapas de la vida del animal. El objetivo es que el público urbano entienda que detrás del toro hay paisaje, tiempo, crianza, selección y una forma concreta de habitar el territorio.

Antonio Bañuelos, Carlos Novillo y Ángel de Oteo, en la inauguración de la exposición Toro Bravo, el guardián de la biodiversidad, instalada en la explanada de Las Ventas. / Cedida

Durante la inauguración, Bañuelos ha defendido el papel del toro bravo más allá de su dimensión cultural. "El toro bravo representa mucho más que una tradición: representa un modelo ejemplar de conservación del medio natural y una parte esencial de la identidad cultural y ganadera de España", ha señalado el presidente de la RUCTL, que también ha insistido en la importancia de seguir acercando a la sociedad urbana la realidad del campo bravo y el trabajo diario de los ganaderos.

El ganadero, entre la conservación y la selección

El relato de la exposición concede un papel central al ganadero. No solo como criador, sino como figura que, según el sector, contribuye a la conservación del entorno natural y a la preservación de una raza con comportamiento propio, definido por la bravura.

Esa singularidad no se mantiene de forma espontánea. La crianza del bravo se apoya, explican desde la organización, en cuatro pilares fundamentales: sanidad, alimentación, manejo y selección. Dentro de ese proceso, uno de los momentos decisivos es el tentadero de hembras, que se realiza a partir de los dos años en las plazas de tienta de las ganaderías y con participación de toreros profesionales.

Durante esas pruebas se valoran numerosos aspectos del comportamiento del animal: embestida, transmisión, recorrido, duración, nobleza o fijeza, entre otros muchos parámetros. Según el sector, se analizan más de una veintena de comportamientos antes de decidir qué ejemplares continúan dentro del proceso de selección genética. Bañuelos resume esa labor como "una selección genética de un animal único, con un comportamiento único derivado de la bravura".

Además, la exposición mira al pasado, pero también quiere proyectarse hacia el futuro. En ese contexto, la RUCTL destaca la puesta en marcha de una sección de jóvenes ganaderos, pensada para integrar a la siguiente generación del sector, compartir iniciativas y trasladar propuestas a la Junta Directiva.

La organización subraya que ese relevo ya representa un porcentaje relevante dentro del conjunto de la unión de criadores y lo presenta como una señal de continuidad para una actividad que necesita nuevas voces, nuevas estrategias de comunicación y una mayor conexión con públicos que, hasta hace poco, parecían más alejados del mundo rural.

Carlos Novillo, Lucía Martín y Cayetana Hernández de la Riva, durante el acto inaugural de la exposición Toro Bravo, el guardián de la biodiversidad en la plaza de toros de Las Ventas. / Cedida

Un sector que quiere abrirse más allá de la plaza

Otro de los mensajes que sobrevuela la muestra es la voluntad del sector de ampliar su interlocución con la sociedad. En ese sentido, la RUCTL insiste en que la tauromaquia vive un momento de crecimiento en participación y en presencia de público joven en las plazas, y que ese interés también se traduce en una mayor atención a la historia de la crianza del bravo y a la evolución de los distintos estilos taurinos.

A ello suman otro fenómeno que consideran relevante: el incremento de personas que participan en festejos populares y recortadores en numerosos municipios y comunidades autónomas. Según la organización, cada vez son más los ayuntamientos que quieren incorporar este tipo de celebraciones a sus programaciones.

En paralelo, el sector está impulsando las visitas a ganaderías como fórmula de "turismo de bravo", sostiene Bañuelos, además de recorridos didácticos para colegios, colectivos, representantes institucionales y también responsables políticos y eurodiputados. La intención es que conozcan sobre el terreno una realidad que, según el sector, muchas veces se juzga sin suficiente contacto directo con el campo. "Queremos que conozcan la realidad de lo que votan", resume el presidente de la RUCTL.

Del campo a la cadena alimentaria

La RUCTL también ha querido poner sobre la mesa otra derivada menos visible del toro bravo: su papel dentro de la cadena alimentaria. Desde hace años, explican, el sector trabaja para reivindicar el final del animal como producto ecológico, criado en libertad, con una gran superficie por cabeza y una alimentación basada en materias primas naturales y correctivos minerales completos orientados a la formación de un animal atlético.

Ese discurso conecta con la idea de trazabilidad y de aprovechamiento de trazabilidad y de aprovechamiento integral, y forma parte de una narrativa más amplia con la que el sector trata de explicar el valor del toro bravo no solo desde la cultura o el paisaje, sino también desde la producción agroganadera.

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El acto inaugural ha contado con la presencia de Antonio Bañuelos, presidente de la RUCTL; Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid; Miguel Martín, director del Centro de Asuntos Taurinos; Ángel de Oteo, director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación; y Cayetana Hernández de la Riva, concejal presidenta del distrito de Salamanca, además de ganaderos, profesionales del sector y aficionados.