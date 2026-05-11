Dónde vive Florentino Pérez: así es la vivienda privada del presidente del Real Madrid, a solo cinco minutos del Santiago Bernabéu

Florentino Pérez, empresario, ingeniero y expolítico español, es conocido por su faceta como presidente del Real Madrid Club de Fútbol durante más de veinte años en dos etapas distintas. Sin embargo, muchos desconocen que Florentino es, asimismo, presidente del Grupo ACS, del patrono del Teatro Real y de la Fundación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Así, siendo una de las personas más ricas de España, el empresario cuenta con un patrimonio inmobiliario de más de 60 millones de euros, entre las que destacan varias casas de lujo. Una de ellas, a pocos minutos del Santiago Bernabéu y en una de las mejores zonas de Madrid, es donde el presidente merengue reside de forma habitual para atender a sus labores con el club.

Un complejo de siete viviendas en una

Celoso de su intimidad, sería la periodista de 'El Salto', Felicia Barrio, quien desvelaría la dirección de la vivienda del presidente, en la calle Pablo Aranda 24, en el exclusivo barrio de 'El Viso'. Con más 2.600 metros cuadrados, el hogar de Florentino no es un domicilio al uso, sino siete viviendas interconectadas.

La vivienda cuenta con 2.600 metros cuadrados y podría haber costado más de 30 millones de euros / Google Maps

Hace 20 años, Florentino Pérez, conocido por ser un as de las inversiones, fue adquiriendo poco a poco fincas colindantes de este barrio al norte de Madrid hasta contar con la parcela necesaria para construir un complejo familiar único. Así, con un total de siete viviendas y tres plantas, el presidente del Real Madrid reside en este complejo interconectado por ascensores privados junto a sus hijos: Florentino, Eduardo y María Ángeles, tras el fallecimiento de su esposa María Ángeles Sandoval en el año 2012.

El empresario ha adquirido varias fincas colindantes hasta construir este complejo de siete viviendas interconectadas por ascensores privados / Google Maps

La privacidad, una de las prioridades del presidente merengue

Teniendo la privacidad como una de sus prioridades, Florentino no ha escatimado en equipar la vivienda para poder disfrutar de su tiempo libre junto a su familia sin necesidad de salir al exterior, evitando a paparazis y periodistas del corazón. Así, esta manzana del barrio de 'El Viso' transformado en vivienda, cuenta con piscina, jacuzzi y un gran jardín que complementan el interior de la vivienda.