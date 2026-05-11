SAN ISIDRO
¿Dónde es festivo el 15 de mayo? Estos son los pueblos madrileños que también celebran la fiesta de San Isidro
El festivo autonómico del 15 de mayo caerá en viernes, permitiendo así que varias localidades disfruten de un puente de tres días antes de las vacaciones estivales
Tras finalizar el Puente de Mayo, son muchos los madrileños que ya esperan con ansias el siguiente festivo. Por suerte para muchos, este año el 15 de mayo, día de San Isidro Labrador y patrón de la Comunidad de Madrid, cae en viernes, lo que supondrá que varios municipios de la Comunidad contarán con un puente de tres días antes de las vacaciones de verano.
Según recoge el Boletín Oficial del Estado, el 15 de mayo de 2026 se celebrará como festivo en la capital, pero, al no tratarse de un festivo nacional, es cada ayuntamiento el que decide qué días incluir dentro de su calendario local, por lo que habrá ciudades madrileñas donde San Isidro sea completamente laborable.
¿En qué municipios será fiesta este viernes?
De acuerdo a la resolución oficial del BOCM de fiestas locales de 2026, los municipios de Madrid que tendrán como día festivo el próximo viernes 15 de mayo son:
- Aljalvir
- Alcobendas
- Belmonte del Tajo
- Brunete
- Bustarviejo
- Cenicientos
- Colmenarejo
- Corpa
- Coslada
- El Álamo
- El Boalo
- El Molar
- Galapagar
- Garganta de los Montes
- Guadalix de la Sierra
- Horcajo de la Sierra-Aoslos
- Los Santos de la Humosa
- Madrid
- Miraflores de la Sierra
- Morata de Tajuña
- Móstoles
- Navalcarnero
- Perales de Tajuña
- Pinto
- Pozuelo del Rey
- Puebla de la Sierra
- Quijorna
- Rivas-Vaciamadrid
- Santa María de la Alameda
- Sevilla la Nueva
- Santorcaz
- Tielmes
- Torrejón de Velasco
- Torremocha de Jarama
- Valdeolmos-Alarpardo
- Valdepielagos
- Valverde de Alcalá
- Venturada
- Villaconejos
- Villanueva de la Cañada
- Villar del Olmo
Por su parte, localidades como Alcalá de Henares o Getafe, han preferido solicitar fechas vinculadas a sus fiestas patronales como el 6 de agosto, día grande de las Fiestas Patronales de los Santos Niños Justo y Pastor en Alcalá de Henares, o el 25 de mayo, fiesta local en honor a la Virgen de los Ángeles, patrona de Getafe.
Así, estos municipios, al igual que otros pueblos de la comunidad que no solicitaron esta fecha como fiesta para su calendario laboral, no contarán con día festivo durante las fiestas de San Isidro, permaneciendo los colegios y comercios abiertos durante toda la jornada.
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