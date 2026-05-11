¿Dónde es festivo el 15 de mayo? Estos son los pueblos madrileños que también celebran la fiesta de San Isidro

Tras finalizar el Puente de Mayo, son muchos los madrileños que ya esperan con ansias el siguiente festivo. Por suerte para muchos, este año el 15 de mayo, día de San Isidro Labrador y patrón de la Comunidad de Madrid, cae en viernes, lo que supondrá que varios municipios de la Comunidad contarán con un puente de tres días antes de las vacaciones de verano.

Según recoge el Boletín Oficial del Estado, el 15 de mayo de 2026 se celebrará como festivo en la capital, pero, al no tratarse de un festivo nacional, es cada ayuntamiento el que decide qué días incluir dentro de su calendario local, por lo que habrá ciudades madrileñas donde San Isidro sea completamente laborable.

Cartel de San Isidro 2026 / Turismo Madrid

¿En qué municipios será fiesta este viernes?

De acuerdo a la resolución oficial del BOCM de fiestas locales de 2026, los municipios de Madrid que tendrán como día festivo el próximo viernes 15 de mayo son:

Aljalvir

Alcobendas

Belmonte del Tajo

Brunete

Bustarviejo

Cenicientos

Colmenarejo

Corpa

Coslada

El Álamo

El Boalo

El Molar

Galapagar

Garganta de los Montes

Guadalix de la Sierra

Horcajo de la Sierra-Aoslos

Los Santos de la Humosa

Madrid

Miraflores de la Sierra

Morata de Tajuña

Móstoles

Navalcarnero

Perales de Tajuña

Pinto

Pozuelo del Rey

Puebla de la Sierra

Quijorna

Rivas-Vaciamadrid

Santa María de la Alameda

Sevilla la Nueva

Santorcaz

Tielmes

Torrejón de Velasco

Torremocha de Jarama

Valdeolmos-Alarpardo

Valdepielagos

Valverde de Alcalá

Venturada

Villaconejos

Villanueva de la Cañada

Villar del Olmo

Por su parte, localidades como Alcalá de Henares o Getafe, han preferido solicitar fechas vinculadas a sus fiestas patronales como el 6 de agosto, día grande de las Fiestas Patronales de los Santos Niños Justo y Pastor en Alcalá de Henares, o el 25 de mayo, fiesta local en honor a la Virgen de los Ángeles, patrona de Getafe.

Algunos municipios de la Comunidad de Madrid prefirieron solicitar otras fechas vinculadas a fiestas patronales / EFE (Rodrigo Jiménez)

Así, estos municipios, al igual que otros pueblos de la comunidad que no solicitaron esta fecha como fiesta para su calendario laboral, no contarán con día festivo durante las fiestas de San Isidro, permaneciendo los colegios y comercios abiertos durante toda la jornada.