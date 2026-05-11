Diseñado para explorar el lado más auténtico de Madrid y rodeado de leyendas: así es la Posada del Peine, el hotel más antiguo de la capital

Situado junto a la Plaza Mayor, un edificio de color carmín y elegantes balcones enrejados se alza regio tras más de cuatro siglos de servicio en la capital. Con sus vigas de madera, sus paredes de ladrillo o su suelo de piedra original, este establecimiento hotelero traslada a sus visitantes a otra época donde leyendas y secretos aún son susurrados por sus pasillos.

Nacida en 1610, la 'Posada del Peine' se corona como el hotel más antiguo de la capital y de nuestro país, y al igual que el inmenso árbol que crece desde su recepción, sus historias se extienden por todas las plantas y habitaciones, hasta florecer en la quinta planta.

El inmenso arbol que inicia en su recepción y florece en la quinta planta está pintado a mano / Petit Palace Posada del Peine

La 'Posada'... ¿Pero por qué del peine?

Con una ubicación excepcional en la calle Postas, y situado estratégicamente cerca del punto de recepción del correo real, la 'Posada del Peine' era el lugar escogido por la mayoría de los visitantes que llegaban a la capital en carruajes y diligencias. Dada la afluencia de viajeros, no es de extrañar su categoría de 'posada', sin embargo, su apellido tiene un origen más particular.

Tras registrarse en la recepción y acomodar sus equipajes, los viajeros eran conducidos hasta sus habitaciones, donde, pese a ser un lugar de paso, les esperaba lo que en la época se consideraba un servicio de lujo: un peine para uso privado del cliente. Eso sí, el peine estaba atado para que nadie pudiera sucumbir a la tentación de llevárselo.

La experiencia más moderna en el hotel más antiguo

Hoy, la 'Posada del Peine' regentada por la cadena hotelera 'Petit Palace' cuenta con tres edificios diferentes, estando el más moderno, del siglo XIX, ubicado en una esquina decorada con azulejos y motivos mitológicos. Sin embargo, y pese a sus más de 400 años de historia, el alojamiento se enorgullece de ofrecer "una experiencia moderna" en el que es el hotel más antiguo de España.

La 'Posada del Peine' cuenta con 67 habitaciones y tres edificios conectados entre sí / Petit Palace Posada del Peine

Así, llama la atención la posibilidad de alquilar bicicletas gratuitas o carritos de bebé para recorrer Madrid, su servicio de desayuno en formato buffet, o su política "pet friendly", y es que la organización ofrece un servicio de cama, cuenco y comida de alta calidad durante toda la estancia "para ese amigo peludo" sin coste adicional.

La leyenda de la habitación 126

Con habitaciones para hasta cuatro personas, el hotel cuenta con una amplia oferta para empresarios en sus viajes de trabajo, parejas en su luna de miel, turistas ... Pero hubo una época en que también servía de refugio para fugitivos y reuniones clandestinas.

Aunque se desconoce sobre la existencia real de la habitación 126, cuenta la leyenda, que en una pared de dicha habitación en un armario que hacía las veces de alacena, una puerta secreta daba acceso al piso superior proporcionando una ruta de escape para delincuentes, forajidos o incluso amantes. Es junto a estos relatos de misterio y muerte donde nace la segunda leyenda, que afirma el avistamiento del fantasma de una señora vestida de negro, que se pasea por el hotel, y que muchos afirman, vaga perdida tras no haber sido capaz de salir de dicha habitación.

La misteriosa habitación 126 de la 'Posada del Peine? / Alfoz Madrid en Facebook

Con una red de túneles y pasadizos de agua que conducen hasta el Palacio Real, el hotel abraza el misterio que rodea su historia y afirma invitando a sus huéspedes: "si lo desea podemos contarme muchas cosas sobre nuestro hotel, como la famosa habitación secreta, la fachada con su reloj, o el fantasma de la posada".