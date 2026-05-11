Detienen a un ciudadano español y a otro colombiano por la agresión con arma blanca a un hombre de 25 años en Usera

La Policía Nacional ha detenido a dos varones como presuntos autores de la agresión con un arma blanca a una tercera persona el pasado sábado en el distrito madrileño de Usera, han informado a EFE fuentes policiales.

El suceso tuvo lugar el sábado alrededor de las 5:40 de la madrugada, en la calle Antonio Salvador número 62, cuando la víctima recibió dos ataques por arma blanca: una en la cabeza, presuntamente con un machete, y otra por la espalda.

Por estos hechos, agregan las mencionadas fuentes, han sido detenidos un varón de nacionalidad colombiana de 32 años y un español de 21, y por el momento se desconoce la motivación de la agresión, aunque todo apunta a una pelea, ya que un agente de la Policía Nacional que intentó separar a las dos partes recibió un puñetazo.

El herido, un varón de 25 años, fue estabilizado en el lugar de los hechos por el SAMUR y trasladado al Hospital 12 de Octubre en estado grave.

Sin relación con el apuñalado en Carabanchel

Este suceso no guarda relación con la otra agresión por arma blanca que tuvo lugar la misma madrugada en la calle Camino Viejo de Leganés de Carabanchel, según fuentes policiales.

Aunque inicialmente entró el aviso como un robo con violencia, la Policía Nacional mantiene abiertas todas las hipótesis sobre este segundo suceso, por el que no hay detenidos por el momento.

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La víctima, un varón de 18 años, resultó herido por arma blanca alrededor de las 2:45 de la mañana, tras ser abordado por unos desconocidos, y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.