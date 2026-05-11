CSIF denuncia falta de refuerzos en el Gómez Ulla tras la llegada de los 14 españoles evacuados del crucero

El Hospital Gómez Ulla de Madrid acoge desde este domingo a los 14 españoles que viajaban en el crucero en el que se ha detectado un brote de hantavirus. Mientras los pacientes permanecen asilados y bajo estricta vigilancia, los trabajadores del centro denuncian la falta del refuerzos de personal prometido el pasado viernes; así como la inminente no renovación de más de 200 profesionales.

El delegado sindical de CSIF y delegado de prevención en el hospital, José García Martínez, ha atendido a los medios a mediodía en las inmediaciones del centro para expresar el “gran malestar” existente entre la plantilla. Según ha ha recordado, la dirección del hospital comunicó el viernes que se reforzaría el personal con entre 60 y 90 trabajadores de distintas categorías, pero “a fecha de hoy todavía no ha llegado ninguno”.

Pese a ello, la preocupación de los trabajadores no se limita a la llegada de los pacientes procedentes del crucero, sino también a la situación de la plantilla. “No solamente no nos ha llegado el personal que se nos ha prometido en primera instancia para reforzar la plantilla, sino que encima nos enteramos hoy de que no se va a renovar a más de 200 trabajadores”, ha denunciado el representante sindical, antes de añadir que la semana pasada ya hubo otros 60 contratos no renovados.

CSIF cuestiona cómo pretende la Administración mantener la asistencia “en plenas condiciones y con las mayores garantías” si se reduce el personal en un momento de especial exigencia como el actual. En este sentido, García ha recordado que el Gómez Ulla no atiende únicamente a los pasajeros del crucero, sino también a los pacientes habituales del área, especialmente del distrito de Carabanchel, para quienes el centro es su hospital de referencia.

El delegado sindical ha defendido que los trabajadores afectados son profesionales cualificados que han sostenido la actividad asistencial en situaciones de gran presión. “Estamos hablando de personas que son madres, padres de familia, muchas de ellas con necesidades y algunas monoparentales”, ha afirmado. Profesionales que, tras “haber dado el do de pecho” y haberse enfrentado a distintas crisis sanitarias, se van “a la calle sin un mínimo respeto”, ha denunciado el delegado, para quien se trata de algo que “no se puede consentir”.

CSIF sostiene además que parte de esos contratos están vinculados a un proceso selectivo y que, según la ley, deberían renovarse. Por ello, García ha advertido de que el sindicato acudirá “a Función Pública o donde haga falta” para exigir la continuidad de estos trabajadores.

Por lo que respecta a los 14 españoles ingresados, el representante sindical ha indicado que por el momento no hay novedades relevantes y que se están siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Defensa, el CAES y Salud Pública. Los pacientes fueron sometidos a pruebas PCR tras su llegada al centro, aunque García Martínez ha precisado que todavía no hay confirmación oficial de los resultados y que Defensa los hará públicos cuando estén disponibles.

Además, los pasajeros están siendo sometidos a controles de temperatura, seguimiento de síntomas, análisis y el resto de pruebas previstas en dichos protocolos. La planta en la que se encuentra está totalmente aislada y no se permite el acceso a "ninguna persona no autorizada", pero los pacientes pueden comunicarse con sus familias y allegados a través de sus móviles, ha puntualizado el delegado.