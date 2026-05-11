Continúan las tormentas y las temperaturas bajas este martes en Madrid: esta es el previsión de la Aemet

El tiempo en Madrid se ha desestabilizado: las tormentas y el frío parecen haber llegado para quedarse. Tras una jornada de lunes despejado y libre de precipitaciones, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé otra jornada de tormentas en la Comunidad de Madrid.

Precipitaciones de vuelta

Este martes la Aemet espera que la jornada comience nubosa hasta las 12:00 horas, cuando iniciará el tiempo de intervalos nubosos con tormenta que se extenderá hasta las 18:00 horas, momento en el que se espera que cesen las precipitaciones para dar paso a un cielo despejado con algo de nubosidad.

Así se espera que se produzcan las precipitaciones en la capital. / Aemet

La previsión para la sierra de Guadarrama y Somosierra es de predominio de cielo muy nuboso y precipitaciones que se esperan en forma de lluvias débiles o localmente moderadas y chubascos generalizados, sin descartar que en algún caso puedan ser localmente fuertes o ir acompañados de granizo. Además, la previsión apunta a que los chubascos vendrán acompañados de tormentas.

El viento soplará flojo o moderado de componentes sur y oeste y en cotas altas y zonas expuestas, así como en áreas de chubascos o tormentas, irá acompañado de rachas fuertes.

Continúa la bajada de las temperaturas

El organismo estatal espera un descenso de las temperaturas. En la capital los termómetros descienden hasta los 17 grados de temperatura máxima, mientras que las mínimas se mantienen estables en 9 grados de temperatura.

Así se espera que varíen las temperaturas en la capital. / Aemet

En la montaña la tendencia es similar. En Guadarrama, las temperaturas fluctuarán entre los 14 grados de máxima y los 7 grados de mínima, y en Somosierra los grados variarán entre los 10 de temperatura máxima y los 4 de temperatura mínima.