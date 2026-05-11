La tuneladora Mayrit avanza a buen ritmo y permitirá conectar Comillas y Madrid Río en junio

La Comunidad de Madrid prevé conectar a lo largo del mes de junio las futuras estaciones de Comillas y Madrid Río, dentro de los trabajos de ampliación de la Línea 11 de Metro. La conexión será posible por el avance de la tuneladora Mayrit, incorporada en marzo a las obras y que trabaja ya a un ritmo cercano a los 20 metros diarios.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha visitado las instalaciones de Noblejas, en Toledo, donde se fabrican las dovelas que forman el túnel del tramo entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. "La incorporación de Mayrit nos permite ejecutar este proyecto de manera más ágil y ya sobre el terreno, hemos comprobado que cumple con los plazos establecidos incluso a una velocidad superior a la inicialmente prevista", ha detallado.

La tuneladora excava y consolida el túnel mediante la colocación de más de 3.000 anillos necesarios para completar los 5,5 kilómetros que separan Comillas de Conde de Casal, punto final de este nuevo tramo de la L11. Cada anillo está formado por siete dovelas, por lo que se necesitarán alrededor de 25.000 piezas de hormigón.

La tuneladora Mayrit avanza en las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid. / Comunidad de Madrid

Actualmente, Mayrit ha completado 500 de los 1.114 metros que recorrerá hasta llegar a Madrid Río. Según ha explicado Rodrigo, "ya se han fabricado todas las dovelas que componen los 656 anillos de esta primera fase de las obras, que se almacenan tanto en unos terrenos anexos a la planta de fabricación como en el espacio que se ha reservado en el parque de Comillas".

Hasta 10 viajes diarios entre Noblejas y Madrid

La construcción industrializada, que la Comunidad de Madrid aplica también en otros proyectos como el futuro intercambiador de Conde de Casal, permite agilizar los plazos y reducir costes. "Esta técnica ha permitido que las piezas de hormigón comenzasen a producirse en septiembre de 2025, incluso antes de que la tuneladora completase su viaje desde Schwanau (Alemania) hasta la Comunidad de Madrid", ha recordado Rodrigo.

La planta de Noblejas, creada específicamente para este proyecto y con 50 operarios, tiene capacidad para fabricar simultáneamente 42 dovelas en unas siete horas. El consejero ha subrayado que "es un proceso medido al detalle, lo que reduce el número de incidencias a pesar de realizarse a un ritmo muy importante".

Dovelas destinadas al túnel que conectará las futuras estaciones de Comillas y Madrid Río. / Comunidad de Madrid

El traslado de las piezas desde este municipio toledano hasta Madrid se realiza en vehículos especiales con capacidad para transportar siete dovelas por viaje. En la actualidad se efectúan entre siete y diez expediciones diarias, ya que la tuneladora trabaja los siete días de la semana y solo se detiene para sustituir componentes desgastados.

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El Ejecutivo autonómico destinará más de 739 millones de euros a este proyecto, considerado el primer paso de una ampliación más ambiciosa de la Línea 11. La actuación prevé que la línea alcance los 33 kilómetros y conecte Cuatro Vientos con Valdebebas. Del total de la inversión, 586 millones se destinarán a la ejecución del túnel y de las cinco estaciones.