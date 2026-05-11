Cirugía robótica, gestor personal de salud, consultas sin prisas y más de 100 millones de inversión: así es el nuevo hospital de Madrid

Un robot quirúrgico de última generación, ocho quirófanos de cirugía mayor, nueve nodos terapéuticos, consultas diseñadas para escuchar sin prisas y un gestor personal que acompaña al paciente en todo el proceso. Así se presenta el Hospital Memorial Publio Cordón, que este lunes ha abierto oficialmente sus puertas en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón con una apuesta clara: unir medicina de alta precisión y trato humano en un mismo modelo asistencial.

El Hospital Memorial Publio Cordón ha abierto oficialmente sus puertas en Pozuelo de Alarcón con un modelo basado en el humanismo clínico y la alta precisión médica. / Cedida

El nuevo centro nace con una idea central: que la medicina más avanzada solo tiene sentido si conserva su dimensión humana. Bajo ese principio, el Memorial Publio Cordón Hospital —HMPC— inicia su actividad con un modelo asistencial basado en el llamado humanismo clínico: tecnología de última generación, precisión diagnóstica y quirúrgica, tiempo de calidad en consulta y acompañamiento personalizado durante todo el recorrido del paciente.

Impulsado con capital 100 % familiar y con María Cordón como CEO, el proyecto supera los 100 millones de euros de inversión y se sitúa como uno de los desarrollos hospitalarios privados más relevantes de los últimos años en España. Su apertura oficial se ha celebrado esta mañana en un acto al que han asistido Su Alteza Real la Infanta Elena; la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero; la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute; y representantes del ámbito sanitario, empresarial y académico.

Autoridades, representantes sanitarios y responsables del centro han asistido a la apertura oficial del Hospital Memorial Publio Cordón en Pozuelo de Alarcón. / Cedida

El centro lleva el nombre de Publio Cordón, cuya figura inspira, según la familia, los valores sobre los que se ha construido el proyecto: excelencia médica, innovación útil y compromiso con las personas. Durante la inauguración, María Cordón subrayó esa dimensión emocional y familiar del hospital. "La figura de Publio Cordón no es solo un nombre en una placa; es el alma de nuestra manera de entender la medicina, donde la técnica médica más avanzada se encontrará siempre con la calidez de una mano amiga. Hoy, este hospital es su legado", ha afirmado.

También la Infanta Elena ha destacado el papel que el centro aspira a desempeñar para los pacientes. "Cada persona que cruce estas puertas encontrará aquí cuidado, seguridad y esperanza", ha señalado durante el acto.

Tecnología, coordinación y tiempo clínico

El Hospital Memorial Publio Cordón arranca con todas las especialidades médico-quirúrgicas, organizadas alrededor de nueve nodos terapéuticos. Esta estructura busca facilitar una visión multidisciplinar y continuada de cada caso, evitando que el paciente tenga que moverse entre servicios aislados sin una coordinación clara.

Uno de los pilares del modelo será el tiempo clínico. El hospital plantea agendas diseñadas para permitir consultas sin prisas, en las que escuchar, explicar y acompañar formen parte del acto médico. La intención es que la relación entre profesional y paciente no quede relegada por la presión asistencial, sino que sea una parte central del diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.

Además, el centro incorpora la figura del gestor personal de salud, encargado de acompañar al paciente a lo largo de todo su recorrido. Su función será coordinar pruebas, consultas y revisiones, así como garantizar la continuidad del cuidado más allá del paso puntual por el hospital.

Un bloque quirúrgico con cirugía robótica

El HMPC cuenta con un bloque quirúrgico compuesto por ocho quirófanos de cirugía mayor: cuatro convencionales, tres de cirugía robótica y un quirófano híbrido. A ellos se suman dos salas de endoscopias y un quirófano de cirugía menor. Entre sus principales apuestas tecnológicas destaca el robot quirúrgico Da Vinci 5, considerado uno de los sistemas más avanzados del mundo. Esta tecnología permite realizar intervenciones con mayor precisión, menor invasividad y una recuperación más rápida para los pacientes.

El Hospital Memorial Publio Cordón ha abierto oficialmente sus puertas en Pozuelo de Alarcón con un modelo basado en el humanismo clínico y la alta precisión médica. / Cedida

El hospital dispone además de ocho habitaciones UCI independientes, diez unidades de Recuperación Postanestésica, 17 habitaciones de hospital de día quirúrgico y 48 habitaciones de hospitalización. También ofrecerá urgencias 24 horas, hospitalización domiciliaria, 600 plazas de aparcamiento y una plantilla inicial de 250 empleados.

Curar con ciencia, cuidar con alma

La propuesta del Hospital Memorial Publio Cordón se resume en una idea: curar con ciencia y cuidar con alma. El centro quiere posicionarse como un hospital de nueva generación, donde la medicina predictiva y preventiva tenga un papel relevante, junto al tratamiento de enfermedades agudas o crónicas. "La salud es el patrimonio más importante que tenemos y es fundamental que lo conservemos no solo para vivir más, sino para vivir mejor: cuidándonos durante y después de una enfermedad, anticipándonos a problemas, actuando rápido ante un episodio grave o planteando una terapia para una enfermedad crónica", ha explicado Cordón. Por su parte, la CEO del hospital ha defendido que el centro pone al servicio de los pacientes "una medicina predictiva y preventiva, con tecnología de última generación, pero también con escucha, tiempo y dedicación".

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Con su apertura, el Hospital Memorial Publio Cordón inicia su actividad con la intención de contribuir a una evolución del modelo sanitario hacia una atención más integrada, eficiente y personalizada. Una medicina que, según sus impulsores, mire no solo a la enfermedad, sino también a la experiencia completa del paciente.