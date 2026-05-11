Fin de ciclo en el Real Madrid: las claves de una revolución ‘obligada’ para Florentino Pérez

El segundo proyecto de Florentino Pérez al frente del Real Madrid camina sobre el alambre. La entidad atraviesa su crisis más profunda desde la segunda llegada del presidente allá por el verano de 2009. El “ser superior” recuperó la presidencia tan solo tres años después de su marcha y se mostró al madridismo como un candidato renovado, que no estaba dispuesto a cometer los errores del pasado. Ahora, quince años más tarde, y tras una semana plagada de incidentes en Valdebebas, todas las miradas apuntan a un presidente que se juega su continuidad en el cargo durante el próximo verano.

Un vestuario dividido

Todo ello mientras el conjunto blanco ha sufrido su semana más convulsa desde hace más de una década. El incidente entre Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni denota el clima de tensión instaurado en una plantilla que ha protagonizado múltiples encontronazos en la última temporada. El primero de ellos lo firmó Vinicius, todavía con Xabi en el banquillo, tras ser sustituido en el clásico de la primera vuelta de LaLiga para dinamitar el proyecto del tolosarra.

El ’tortazo’ de Rüdiger a Carreras en Valdebebas es otro episodio más con el que ha tenido que lidiar el club. Las escapadas de Kylian Mbappé, en el ojo del huracán durante las últimas semanas, no han hecho más que avivar una llama que parece difícil extinguir. También se suman los desencuentros por parte de varios miembros del primer equipo como Carvajal, Ceballos o Asencio con Arbeloa en los últimos días. La pelea entre Tchouaméni y Valverde, quienes no parecen estar en la rampa de salida pese al altercado, no ha sido más que el colofón a toda una serie de incidentes impropios de un club como el Real Madrid.

La crisis institucional, de la que nadie duda ya a día de hoy, es de las que dejan huella en el club blanco. Una situación sin precedentes desde el segundo mandato de Florentino y que muy poco tiene que envidiar al ‘galacticidio’ que ya causó su marcha dos décadas atrás. El Santiago Bernabéu se ha encargado de mostrar su descontento en más de una ocasión a lo largo de la temporada, apuntando de forma directa contra el palco. Florentino afrontará un verano decisivo, capaz de marcar su segundo mandato. Las recientes seis Copas de Europa cosechadas en una década vuelven a demostrar que el fútbol no entiende de memoria y tan solo los resultados y el día a día son quienes marcan el rumbo.

El madridismo señala a la plantilla

El principio del fin en clave Real Madrid llegó tras la conquista de ‘La Decimoquinta’ en Londres. El adiós de Toni Kroos y la llegada de Kylian Mbappé esa misma semana parecían dar un nuevo rumbo al proyecto de un equipo que venía de perder dos encuentros en toda una temporada. Carlo Ancelotti, en primera instancia, y Xabi Alonso, el pasado verano, reclamaron a Florentino Pérez la contratación de nuevos efectivos en el centro del campo. La respuesta del presidente fue clara y rotunda: No. Pérez sigue confiando en el núcleo de futbolistas que ha construido en el último lustro y achaca los malos resultados al entrenador de turno.

Sin embargo, el madridismo no compra el discurso a su presidente y señala de forma directa a un grupo de futbolistas que ha resultado ser “inentrenable”. Además del ya mencionado perfil de centrocampista, el equipo pide a gritos varios refuerzos en la zaga. El más que posible adiós de Dani Carvajal y David Alaba tras cumplir contrato exigirá abordar dos nuevos fichajes en dicha demarcación. Tampoco se puede contar con Ferland Mendy, quien cayera lesionado en el encuentro ante el Espanyol y podría llegar a estar un año de baja. Rodrygo es otro de los grandes activos del club, pero su lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla parece haber salvado al brasileño de convertirse en moneda de cambio este verano.

Estas circunstancias obligarán al presidente a recomponer, por medio de un par de movimientos, una plantilla en la que él mismo sigue confiando plenamente. No se espera una revolución de gran renombre en la casa blanca. En cambio, Florentino entonará el mea culpa al considerar que la elección del técnico en la presente temporada no fue la correcta y, por ello, intervendrá para tomar el mismo la decisión acerca del nuevo entrenador del Real Madrid.

La decisión del entrenador en manos de Florentino

El presidente del conjunto blanco no quiere caer en el error que le llevó a contratar a Xabi Alonso hace poco menos de un año. La llegada del tolosarra al banquillo blanco fue diseñada por José Ángel Sánchez, mano derecha de Florentino. También se convirtió en vox populi que la voluntad del presidente era poner fin a la etapa de Alonso el mismo día que fue derrotado por el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu. Decidió escuchar a su junta directiva y Alonso se convirtió en un cadáver con forma de entrenador en el banquillo del Real Madrid.

La llegada de Álvaro Arbeloa consiguió cambiar por momentos la cara de un equipo decaído. Logró eliminar al Manchester City y competir de tú a tú al Bayern Múnich, pero las sensaciones globales no han sido del todo positivas con el técnico salmantino y todo hace indicar que su camino como entrenador del primer equipo llega a su fin. Así lo ha dejado entrever el propio técnico en las últimas ruedas de prensa. “Ahora mismo lo que quiero es que el equipo acabe bien y que no se deje en estos tres partidos. Es en lo que voy a poner el foco en estas dos semanas. Lo que depare el futuro, ya lo veremos”, sentenciaba en la comparecencia posterior al clásico del domingo.

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Con el técnico en la rampa de salida, las principales opciones para el conjunto blanco pasan por el regreso de José Mourinho o la imponente llegada de Jürgen Klopp. También se suman a esta lista entrenadores mundialistas como Pochettino, que ya sonó en el pasado, Deschamps o Scaloni, que podría ser el gran tapado. El sentir generalizado en el madridismo va de la mano del regreso de Mourinho, trece años después de su marcha, a quien ven como la única solución para reconducir y evitar la caída del club más laureado del planeta.