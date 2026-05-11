El banquillo está que "arde": los favoritos de Florentino para sustituir a Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid

Tras una temporada convulsa en el banquillo del Real Madrid, marcada por conflictos violentos durante los entrenamientos, enfrentamientos entre jugadores y técnicos, despidos de entrenadores y filtraciones constantes a la prensa, la continuidad de Álvaro Arbeloa parece insostenible. El vestuario blanco ha mostrado fisuras profundas, y la directiva necesita un auténtico cirujano de hierro capaz de restaurar autoridad y estabilidad.

Entre los nombres que suenan con fuerza destacan Jürgen Klopp, José Mourinho, Massimiliano Allegri, Didier Deschamps y Mauricio Pochettino. Cada uno ofrece un perfil distinto, pero todos comparten capacidad de liderazgo y experiencia en equipos de élite.

Jürgen Klopp, el gran deseado

Considerado uno de los tres mejores entrenadores del mundo, ha demostrado en Borussia Dortmund y Liverpool su capacidad para motivar a jugadores y estructurar equipos ganadores. Con dos Bundesligas, una Champions League, una Premier League y un Mundial de clubes, Klopp combina intensidad táctica y gestión emocional, lo que lo convierte en un candidato idóneo para un vestuario fracturado.

El entrenador alemán Jürgen Klopp, en un evento de Res Bull en Salzburgo. / Jan Woitas/dpa

Su fichaje, sin embargo, es casi un imposible. La vinculación de Klopp con el grupo Red Bull limita su disponibilidad inmediata y podría obligar al Madrid a esperar hasta final de temporada o a negociar condiciones extraordinarias para su liberación. Aun así, su mera posibilidad genera entusiasmo entre los aficionados y supone un golpe de efecto mediático y competitivo frente al Barcelona

José Mourinho, el favorito del pueblo

Actualmente en el Benfica, es quizá el nombre más comentado. El portugués ya dirigió al Madrid entre 2010 y 2013, conquistando la Liga de los Récords, la Copa del Rey y la Supercopa. Su capacidad para imponer disciplina y autoridad en vestuarios difíciles lo convierte en un candidato natural para reconstruir la estabilidad en el Bernabéu.

Si bien su carácter mediático y polémico puede ser un arma de doble filo, la necesidad de restaurar orden y respeto en el vestuario convierte a Mourinho en un candidato idóneo. Su llegada también tendría un fuerte impacto psicológico: los jugadores saben que ante su presencia se enfrentan a reglas estrictas y un compromiso absoluto.

José Mourinho, durante una rueda de prensa / Archivo

Massimiliano Allegri, experiencia y equilibrio.

Con seis Scudettos, cinco Copas Italia y tres Supercopas en su palmarés, Allegri ha demostrado gestionar con éxito vestuarios con egos destacados, como Cristiano Ronaldo, Paul Pogba o Giorgio Chiellini. Actualmente en el Milan, su estilo pragmático y su capacidad para mantener la estabilidad emocional lo hacen atractivo, con un perfil similar al que tuviera Anceloti, con el que tiene gran amistad.

Didier Deschamps, la alternativa francesa

Campeón del mundo como jugador y entrenador, ofrece un perfil de jerarquía y liderazgo indiscutible. Su experiencia en la selección francesa demuestra capacidad para manejar figuras de élite y generar cohesión. Aunque nunca ha entrenado a nivel de clubes y su llegada dependerá del final del Mundial, su autoridad natural y cercanía con los futbolistas franceses del Madrid lo convierten en un candidato sólido para restaurar disciplina y confianza.

Mauricio Pochettino, nuevo seleccionador de Estados Unidos / Archivo

Mauricio Pochettino, cercanía y sentimiento anticulé

Actualmente en Estados Unidos, combina conocimiento de LaLiga, experiencia en PSG y buena relación con la cúpula blanca. Su historial en gestión de egos, tras su paso por un vestuario parisino plagado de estrellas, y su sentimiento anticulé tras haber dirigido al Espanyol, lo convierten en una alternativa competitiva.

Podría asumir el cargo tras el Mundial, ofreciendo disciplina, preparación táctica y motivación en un vestuario que necesita un liderazgo firme y cercano. En su contra pesa la ausencia de títulos importantes, a pesar de haberse quedado cerca de tocar la gloria en la final de la Champions perdida con el Tottenham.

El Real Madrid afronta un momento clave. La elección del próximo entrenador determinará no solo la identidad futbolística del equipo, sino también la capacidad de recomponer un vestuario fracturado y devolver al club la autoridad que siempre ha caracterizado al Bernabéu. La directiva deberá decidir qué perfil puede domar el polvorín y devolver al Madrid a la élite tras dos temporadas sin engrosar las vitrinas más exubertantes del planeta.