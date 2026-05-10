Loterías
Atención madrileños: éste es el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 10 de mayo de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El sorteo del Gordo de la Primitiva correspondiente a este domingo 10 de mayo de 2026 ya tiene resultado. La combinación ganadora está formada por los números 17, 34, 42, 43 y 53, mientras que el número clave ha sido el 7.
Los jugadores que hayan participado en el sorteo pueden comprobar sus boletos para saber si han obtenido alguno de los premios. En caso de no haber tenido suerte, podrán volver a intentarlo el próximo domingo, ya que Loterías y Apuestas del Estado celebra este sorteo semanalmente.
El Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Para participar, el jugador debe seleccionar cinco números de una tabla de 54, comprendidos entre el 1 y el 54. El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
En resumen, el sorteo del Gordo de la Primitiva de este domingo ha dejado como números ganadores el 17, 34, 42, 43 y 53, con el 7 como número clave. El próximo sorteo se celebrará el domingo 17 de mayo de 2026.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
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