Sonia Monroy, la estrella de la televisión rosa española que se mudó a Estados Unidos para perseguir su sueño

Sonia Monroy encaja bastante bien con la definición de mocatriz (modelo, cantante y actriz) que el disparatado dúo Ojete Calor popularizó cuando lanzó su famosa canción. “He llegado lejos por mi talento, no por el que tengo, sino por el que me invento”, rezaba la letra de un tema que analiza con humor a los típicos personajes con aspiraciones artísticas que antaño copaban las tertulias televisivas. Barcelonesa de origen, hija de padre tenor y madre actriz, Monroy siempre se sintió atraída por el show business. A los 13 años montó su primer grupo de música junto a su hermano Peter (fallecido prematuramente), con 16 empezó a trabajar como azafata en programas de TV3 y contando 18 debutó como actriz cómica con Alfonso Arús. "Murió mi hermano al que más unida estaba y con el que cantaba y entré en una depresión", ha contado. "No quería actuar más, ni cantar y me llevó mucho tiempo recuperarme. Fui a la psicóloga y fue la que me dijo que me vendría bien un cambio de aires y me fui a Madrid".

En la capital española trabajó de camarera y de gogó, hizo una colaboración con José Luis Moreno como actriz, y a comienzos de 1995 saltó a la fama tras destaparse que mantenía un romance con la leyenda del fútbol brasileño Romario, que entonces jugaba en el Barcelona y acababa de conquistar el campeonato mundial brasileño. “Estoy embarazada de él”, contó a la revista Pronto, poco antes de sufrir un aborto espontáneo que algo debió influir en la ruptura. Al poco de esto, Monroy se convirtió en bailarina del mítico programa Esta noche cruzamos el Mississippi, dirigido y presentado por Pepe Navarro, donde sus contoneos al contraluz de una cortina pusieron cachondo a más de uno. “Con Pepe Navarro viví un infierno. Se merece lo que le pasa. Nunca ha sido trigo limpio", aseguraría años después, refiriéndose a los líos sentimentales del cordobés (contra el que la actriz venezolana Ivonne Reyes presentó una demanda de paternidad que ha dado mucho que hablar).

Sonia Monroy, junto a Yola Berrocal. / ARCHIVO

Después de trabajar en Esta noche cruzamos el Mississippi, Monroy se unió al equipo de Crónicas Marcianas, al tiempo que se dejaba ver en otros programas y en locales de ocio nocturno. También fue fundadora del grupo musical Sex Bomb, del que en cierto momento formaron parte Yola Berrocal y Malena Gracia. "Lo monté yo todo y me encargaba de todo. Elegí a tres chicas que no eran conocidas, eran gogós, las enseñé a bailar. Solo cantaba yo. Me volví loca con el casting", relató una Monroy que se cansó de aquello más temprano que tarde (pese al hecho de que su tema Ven, ven, ven cosechó un gran éxito y el álbum que lanzaron fue Disco de Oro). "Estuvimos dos años hasta que no pude estirar más la cuerda porque lo llevaba todo y no podía con todo. Estaba agotada". Luego siguió haciendo caja con apariciones esporádicas en la portada del histórico semanario Interviú, donde en 2008 contó que andaba liada con una sueca, y en espacios como La Noria, en el que presumió de su noviazgo con Juan Borruel, un joven valenciano que compaginaba la carrera de Medicina con los platós de cine porno.

Ya en 2011, Monroy hizo un cameo en Torrente 4 y se convirtió en concursante de Supervivientes, donde dio el do de pecho (fue salvada por el público ocho veces tras haber estado nominada en nueve ocasiones). Tanto se entregó a la aventura que sufrió un ataque de ansiedad cuando le comunicaron que se quedaba fuera del podio (dejando un momento que pasó a la historia). Aunque esto no fue lo peor, porque al poco de regresar de Honduras empezó a sufrir unos horribles dolores de estómago que la llevaron hasta la cama de un hospital. Tras recuperarse de la intervención a la que tuvo que ser sometida, la protagonista de varios desnudos en Interviú hizo las maletas y se marchó a Hollywood persiguiendo su sueño de trabajar en el cine. "En España estoy muy vinculada a la televisión pero mi sueño es hacer una película con Tom Cruise. Creo que en España no se me toma en serio ni conocen mi faceta como actriz o directora", confesaría una mujer con más espíritu de lucha y de esfuerzo que talento interpretativo.

El sueño de Sonia Monroy es ser actriz en Hollywood. / ARCHIVO

En 2017 presentó en sociedad a Juan Diego, un jovencísimo futbolista y actor colombiano con el que se casó por lo civil (y junto al que participó en La Casa Fuerte 2). Su historia parecía idílica, pero la pareja se dijo ‘adiós, muy buenas’ siete años después de la boda. “Nos hemos separado, no hay terceras personas y llevamos casi seis meses siguiendo caminos distintos”, confesó ella en declaraciones a La Razón. “Sigo enamorada, nos queremos mucho, pero decidimos darnos un tiempo de reflexión porque tenemos proyectos de vida diferentes y las cosas no iban bien”. Durante el tiempo que duró su matrimonio, la catalana intentó sin éxito quedarse embarazada (“Además, me descubrieron unos tumores y me extirparon el útero. No puedo ser madre y ahora disfruto mucho de mis sobrinas”, dijo), y siguió persiguiendo su objetivo de abrirse camino como actriz. Sobre esto último, en cierto momento escribió, dirigió y protagonizó una webserie (My Hollywood Dream Sucks) basada en sus aventuras como aspirante a estrella hollywoodense, y en otra ocasión rodó un anuncio de Pepsi que se emitió en Telemundo (y por el que según ella le pagaron 50.000 euros).

Se arrepiente del pasado

No obstante, más ilusión le hizo aparecer como extra en la temporada número 19 de la longeva serie de la cadena ABC Anatomía de Grey. “Seguiré residiendo en Estados Unidos”, respondió en 2023, cuando un periodista le comentó que no parecía tener ninguna intención de regresar definitivamente a España. “De hecho, dentro de poco conseguiré la nacionalidad norteamericana. Eso sí, cada verano regreso para ver a mi familia y actuar como cantante”. En 2024, algunos medios contaron que Monroy había intercambiado una conversación y varios achuchones con el actor y cantante coreano Rowoon, tras coincidir con él en el reservado de una discoteca milanesa, pero más tarde ella dejó claro que no estaba demasiado abierta al amor, ya que “soy más creativa cuando no estoy enamorada y no busco un nuevo hombre en mi vida”. Por lo que respecta al trabajo, el año pasado participó en Supervivientes All Stars, donde compartió playa y batallas dialécticas con otros antiguos concursantes del reality de supervivencia, y en estos momentos está intentando convertirse en concursante del reality de competencia Beast Games, todo un fenómeno en Amazon Prime Video.

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En una reciente entrevista con el diario El Mundo, la catalana de 53 años aseguró estar convencida de que su historia merece un documental y dijo que se arrepiente del pasado. “Cambiaría haber trabajado en televisión y haberme centrado en esa parte de mi carrera”, confesó. “Me arrepiento de no haber hecho caso a mi padre y haber seguido mi carrera de actriz. Me arrepiento de haber trabajado en la televisión porque me encasilló mucho. Gané mucho dinero y me divertía, claro que me divertía, pero tendría que haberme centrado en ser actriz. No es lo mismo venir a Estados Unidos con 40, como me vine yo, que con 20. Lo pasé mal y lo sigo pasando mal, porque no es fácil venirse a un país y venirse sola. No hablar nada de inglés ni conocer a nadie. Y lo pasé muy mal al separarme de los míos. Vivo en una montaña rusa de emociones. La gente me ve divertida y positiva, pero cuando la montaña rusa baja me hundo mucho, aunque siempre me vuelvo a levantar. Lo bueno de mí es la perseverancia que tengo y que no me rindo”.