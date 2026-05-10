Un Real Madrid indolente y sin respuestas cae ante un Barça que conquista en "El Clásico" su segunda liga consecutiva

El Real Madrid se presentaba en Barcelona con el cometido de evitar un alirón culé que tan solo era cuestión de tiempo. El honor, que no es una cuestión menor para un club como el Real Madrid, era una de las pocas cuestiones que podían salvar los once elegidos por Álvaro Arbeloa en este clásico que pone el punto y final a una temporada para el olvido en clave madridista. El enfrentamiento entre Fede Valverde y Tchouaméni es solo la gota que colma el vaso para un proyecto que atraviesa un punto de no retorno. Un nuevo revés a manos del eterno rival para decir adiós, hoy de forma definitiva, a una Liga que el conjunto blanco llegó a liderar por cinco puntos de ventaja allá por el mes de noviembre.

Un Real Madrid atropellado

Con un equipo plagado de novedades en su semana más convulsa de la última década se presentó el conjunto de Álvaro Arbeloa a este clásico que podía decantar el título. Con Thibaut Courtois de nuevo bajo los palos y con la reaparición de Gonzalo y Asencio por obligación ante las bajas de Mbappé y Huijsen. Tchouaméni ocupó un puesto en la medular tras su incidente con Valverde. Por situación similar en cuanto a ausencias pasa el equipo de Hansi Flick, que tenía como objetivo poner el punto y final a un campeonato nacional que ha dominado en los últimos meses.

Arrancó el partido con dos intervenciones de Asencio, atento en la cobertura, al que no le pesó la inactividad. No habían transcurrido ni diez minutos de partido cuando Rashford, hoy en el lugar de Lamine, sorprendió al portero belga con un lanzamiento de falta brillante. No tardó demasiado en llegar el segundo tanto de los azulgranas. Olmo, por medio de un taconazo en movimiento, asistió a Ferran para perforar de nuevo la portería madridista. El ariete español irrumpió sobre la zaga de los blancos bajo la mirada de Asencio.

El Real Madrid, inoperante ante la presión de los locales, lucía desfigurado. El regocijo del publico culé presente en el Camp Nou se hizo notar durante buena parte del encuentro. Tan solo los desplazamientos en largo de Trent parecían ser solución a las dificultades de los de Arbeloa en salida de balón. La primera gran ocasión de los blancos cayó en las botas de Gonzalo, quien con un control orientado se plantó en el mano a mano ante Joan García. Después fue Bellingham, sobrepasado por el partido, el que pretendía encontrar a Vinicius, pero la intervención defensiva de Eric García fue decisiva para evitar el primero de los blancos.

El Madrid, testigo del alirón culé

Tan solo Brahim parecía aportar cierto sentido a las posesiones de los blancos, pero se disolvió cual azucarillo con el paso de los minutos. El equipo de Arbeloa no mostró la más mínima sensación de rebeldía, en lo que se había concebido para los blancos como una gran oportunidad para dar la cara en una semana especialmente tumultuosa para la entidad. Ni rastro de ese carácter que se presupone de futbolistas de la talla del Real Madrid.

A la salida de vestuarios, llegó un encontronazo entre ambos conjuntos muy fácil de pronosticar teniendo en cuenta las circunstancias del partido. Olmo y Asencio fueron los protagonistas de una acción que Alejandro Hernández Hernández resolvió con tarjeta amarilla para ambos. Lejos de bajar revoluciones al encuentro, el conjunto culé buscó avivar aún más el clima festivo del partido con la entrada al terreno de juego de Raphinha y Frenkie de Jong.

Bajo el cántico de “¡Campeones, campeones...!” se alcanzó el final del último clásico de la temporada. Uno que supone la 29ª Liga para el palmarés de los azulgranas, pero también el último clavo en el ataúd del Real Madrid de Álvaro Arbeloa y Florentino Pérez. El conjunto blanco depositará todos sus esfuerzos estas últimas semanas a planificar la próxima temporada, que, en caso de no resultar satisfactoria, puede resultar definitiva en las aspiraciones de Florentino al frente de la presidencia.