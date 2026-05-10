El pueblo medieval de Madrid que tienes que visitar: tiene un castillo del siglo XV que parece de cuento

La ciudad de Madrid está cargada de miles de planes diferentes, de calles únicas y una larga historia que hasta cuesta conocer por completo. Quienes han sido conquistados por esta ciudad también deben ampliar sus horizontes porque más allá de la capital hay pueblos con un gran encanto y que se sitúan en entornos verdaderamente privilegiados que no te puedes perder.

Es el caso de Manzanares el Real, a tan solo 40 minutos de la capital, es una de las puertas de entrada al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y es considerado uno de los municipios con más encanto de la Comunidad de Madrid. Un lugar ideal donde disfrutar de la naturaleza, la historia y el deporte al aire libre en el entorno de La Pedriza. Y si tiene uno de los castillos medievales más emblemáticos de todo el territorio, la parada es obligatoria.

Manzanares El Real está ubicado en un entorno privilegiado. / Ayuntamiento de Madrid

Un pueblo con un gran encanto medieval

Sin duda, lo primero que tienes que ver en Manzanares es la joya del municipio: el castillo de los Mendoza es uno de los mejores conservados de España. Su construcción se remonta al siglo XV sobre una antigua iglesia mudéjar que quedó integrada dentro de la estructura del castillo. Si por fuera es impresionante, por dentro no deja que desear. El castillo está repleto de obras únicas, entre armaduras, utensilios históricos y tapices flamencos del siglo VII.

Y otro de los grandes atractivos turísticos son los propios jardines del castillo, repleto de plantas medicinales, plantas aromáticas y árboles frutales que recrean por completo el ambiente medieval que caracteriza al entorno. Aunque actualmente permanece cerrado al público por dentro, visitar la construcción desde el exterior es un espectáculo único.

La joya más emblemática de Manzanares el Real. / Castillo de Manzanares el Real

Si continúas paseando por todo el municipio encontrarás otros enclaves que visitar. La Ermita de Peña Seca permite obtener unas vistas maravillosas de La Pedriza y en la Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, el Puente de la Cañada Real Segoviana o la Fuente de las Ermitas.

Cómo llegar a Manzanares El Real

Para llegar en coche desde Madrid deberás tomar la carretera M-607 hasta el municipio de Colmenar Viejo y una vez allí tienes que tomar la carretera M-609 hasta el municipio de Soto del Real y por último, la carretera M-608 hasta Manzanares el Real. Tras 50 kilómetros de distancia y un tiempo estimado de 40 minutos llegarás a tu destino, donde encontrarás múltiples restaurantes para disfrutar de la mejor gastronomía en una escapada en la que desconectar del alto ritmo de la capital.