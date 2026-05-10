Entre copas y música, una placa señala el lugar: así es el bar madrileño que vio nacer a Hombres G

David Summers, Rafa Gutiérrez, Daniel Mezquita y Javier Molina, tomaban una copa cerca de la Plaza del Sol sin saber que aquellos acordes y primeros bocetos de canción se convertirían en la banda sonora de toda una generación. A ritmo de "marcapasos", este grupo nacido en 1982, transformaría Madrid en su inspiración y terminaría por consolidarse como una parte fundamental de la 'movida madrileña'.

Armados con "polvos picapica" y amantes de las "chicas cocodrilo", los Hombres G son ahora uno de los grupos de música pop más conocidos de nuestro país, que cuatro décadas después, y convertidos en leyenda, no olvidan sus orígenes en aquel pequeño bar de copas de Madrid.

Lugar de ensayo y encuentro: 'La esquina de Rowland'

Situado en el Parque de las Avenidas, en el distrito de Salamanca, el Bar Rowland nació de la mano de dos amigos: Nano y Chafly, en el año 1978. Alejado de la ruta nocturna habitual de la capital, el Rowland siempre ha intentado mantener su espíritu propio, y alejarse de las modas.

El Bar Rowland nació de la mano de dos amigos: Nano y Chafly, en el año 1978 / Google Maps (Robert Camargo)

Acostumbrados a contar con una clientela habitual, el hecho de que cuatro jóvenes comenzaran a frecuentar el local cada noche no causó especial interés. Así, como lugar de ensayo y encuentro, el Rowland fue testigo, sin saberlo, del nacimiento de un grupo que a día de hoy continúa llenando estadios con su música.

Con sus paredes repletas de recuerdos y fotografías, el bar se ha convertido en una especie de archivo informal a la carrera musical del icónico grupo Hombres G / Bar Rowland en Facebook

Con sus paredes repletas de recuerdos de esta época de composición y complicidad, el bar se ha convertido en una especie de archivo informal a toda una carrera musical. Así, reconociendo el lugar del local en la identidad del grupo, en el año 2011, Hombres G decidía incluir al icónico bar como parte de su obra publicando 'La Esquina de Rowland', un álbum homenaje al lugar donde todo comenzó.

Portada del disco 'La Esquina de Rowland' de los Hombres G / Casa Disco

Patrimonio musical de Madrid

Además de contar con su propio álbum, "la labor de difusión y promoción de la música" que este local ha llevado a cabo desde 1978 fue premiada en febrero de 2023, cuando se le concedió la categoría de Patrimonio musical de Madrid. En un acto presidido por José Luis Martínez Almeida y con los cuatro integrantes de Hombres G presentes, el ayuntamiento instaló una placa en la fachada del edificio mientras deseaba "larga vida a los Hombres G, y sobre todo, al Rowland".