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MÚSICA

Entre copas y música, una placa señala el lugar: así es el bar madrileño que vio nacer a Hombres G

El emblemático local madrileño, fundado en 1978, fue el lugar de ensayo y encuentro de la banda en sus inicios

El local cuenta con una placa conmemorativa y el grupo le dedicó un álbum

El local cuenta con una placa conmemorativa y el grupo le dedicó un álbum / Hombres G en Facebook

Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

David Summers, Rafa Gutiérrez, Daniel Mezquita y Javier Molina, tomaban una copa cerca de la Plaza del Sol sin saber que aquellos acordes y primeros bocetos de canción se convertirían en la banda sonora de toda una generación. A ritmo de "marcapasos", este grupo nacido en 1982, transformaría Madrid en su inspiración y terminaría por consolidarse como una parte fundamental de la 'movida madrileña'.

Armados con "polvos picapica" y amantes de las "chicas cocodrilo", los Hombres G son ahora uno de los grupos de música pop más conocidos de nuestro país, que cuatro décadas después, y convertidos en leyenda, no olvidan sus orígenes en aquel pequeño bar de copas de Madrid.

Lugar de ensayo y encuentro: 'La esquina de Rowland'

Situado en el Parque de las Avenidas, en el distrito de Salamanca, el Bar Rowland nació de la mano de dos amigos: Nano y Chafly, en el año 1978. Alejado de la ruta nocturna habitual de la capital, el Rowland siempre ha intentado mantener su espíritu propio, y alejarse de las modas.

El Bar Rowland nació de la mano de dos amigos: Nano y Chafly, en el año 1978

El Bar Rowland nació de la mano de dos amigos: Nano y Chafly, en el año 1978 / Google Maps (Robert Camargo)

Acostumbrados a contar con una clientela habitual, el hecho de que cuatro jóvenes comenzaran a frecuentar el local cada noche no causó especial interés. Así, como lugar de ensayo y encuentro, el Rowland fue testigo, sin saberlo, del nacimiento de un grupo que a día de hoy continúa llenando estadios con su música.

Con sus paredes repletas de recuerdos y fotografías, el bar se ha convertido en una especie de archivo informal a la carrera musical del icónico grupo Hombres G

Con sus paredes repletas de recuerdos y fotografías, el bar se ha convertido en una especie de archivo informal a la carrera musical del icónico grupo Hombres G / Bar Rowland en Facebook

Con sus paredes repletas de recuerdos de esta época de composición y complicidad, el bar se ha convertido en una especie de archivo informal a toda una carrera musical. Así, reconociendo el lugar del local en la identidad del grupo, en el año 2011, Hombres G decidía incluir al icónico bar como parte de su obra publicando 'La Esquina de Rowland', un álbum homenaje al lugar donde todo comenzó.

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Portada del disco 'La Esquina de Rowland' de los Hombres G

Portada del disco 'La Esquina de Rowland' de los Hombres G / Casa Disco

Patrimonio musical de Madrid

Además de contar con su propio álbum, "la labor de difusión y promoción de la música" que este local ha llevado a cabo desde 1978 fue premiada en febrero de 2023, cuando se le concedió la categoría de Patrimonio musical de Madrid. En un acto presidido por José Luis Martínez Almeida y con los cuatro integrantes de Hombres G presentes, el ayuntamiento instaló una placa en la fachada del edificio mientras deseaba "larga vida a los Hombres G, y sobre todo, al Rowland".

La placa fue instalada en febrero de 2023 en reconocimiento a la labor de difusión y promoción de la música que el local lleva a cabo desde 1978

La placa fue instalada en febrero de 2023 en reconocimiento a la labor de difusión y promoción de la música que el local lleva a cabo desde 1978 / Turismo Madrid

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