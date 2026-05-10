Pablo Lluch, profesor de Operación Triunfo, anuncia en redes su último proyecto: "La banda sonora del verano eres tú"

"¿Alguna vez has soñado con ir a Camp Rock? ¡Pues vas a poder ir!", así anunciaba Pablo Lluch, compositor y profesor de la academia de Operación Triunfo su último proyecto profesional: 'Song Camp', un campamento de verano musical donde un total de 80 jóvenes de toda España podrán disfrutar de la música, crear sus propias bandas, e incluso grabar su primera canción propia.

A través de un vídeo en sus redes sociales, el sevillano desvelaba esta iniciativa que aunando educación, trabajo en equipo, naturaleza y música, promete a quienes deseen participar "grabar un single", "dar el concierto de su vida" y "llevarse un grupo de amigos que nunca olvidarán".

Los menores deberán tener entre 12 y 17 años para poder inscribirse, aunque no se requerirá de experiencia previa / Song Camp

¿Cuándo y dónde se celebrará?

Programado para celebrarse la última semana de agosto, un total de 80 jóvenes agrupados en 16 bandas convivirán en la Finca Los Almorchones, situado en la sierra de Madrid a menos de 10 minutos de Navacerrada. Con cabañas de madera, piscina, y comedor propio, esta finca tiene todas las características necesarias para proporcionar a sus participantes una auténtica experiencia de campamento.

La Finca Los Almorchones cuenta con 50 hectáreas a los pies de La Maliciosa / Song Camp

Pero si hay algo que transforma este espacio en un auténtico Camp Rock son sus aulas de ensayo completamente equipadas con instrumentos y equipos profesionales y su escenario al aire libre listo para acoger las mejores actuaciones del verano con el mejor sonido e iluminación.

¿Qué actividades incluye 'Song Camp'?

A lo largo de ocho días, los jóvenes músicos y cantantes serán subdivididos en bandas para crear desde cero su primera canción original. Acompañados de productores, ingenieros, y músicos, y proporcionando instrumentos profesionales, el campamento incluye formación instrumental diaria y masterclasses para aprender sobre la industria de la música desde dentro.

El campamento incluye clases de instrumento diarias con profesores del sector / Song Camp

Finalizado el proceso de composición y formación, los grupos tendrán la oportunidad de grabar y producir su single en un estudio profesional. Tras grabar el videoclip, las bandas presentarán su creación en una actuación al aire libre en un escenario equipado con sonido e iluminación profesional, "esto no es una función de colegio, es un concierto real con público, luces y la emoción del directo", explican desde la organización.

El single se grabará al final de la semana en un estudio con la ayuda de un productor profesional / Song Camp

Además, el single se subirá a plataformas bajo el nombre de la banda, y al final de su estancia los participantes recibirán una camiseta 'Song Camp', un diploma, y las fotos y vídeos grabados a lo largo de la semana. Con plazas disponibles para Bajo, Teclado, Batería, Voz y Guitarra, el precio de inscripción oscila entre los 799 euros y los 710 euros por toda la estancia.

¿Existen requisitos para apuntarse?

Sí, desde la organización explican que los menores deben tener entre 12 y 17 años para apuntarse, aunque no se requerirá de experiencia previa afirmando que "lo importante es que quieras crear, disfrutar y descubrir tu sonido". Tampoco será necesario poseer un instrumento propio, aunque si se tiene puede traerse para "tocar con lo que se conoce".

Su creador Pablo Lluch busca aunar en un solo espacio la experiencia de un campamento de verano y la oportunidad de crear música / Song Camp

Afirmando haber creado este proyecto "para que ese chaval pueda tener esa canción, ese grupo de amigos y ese momento en el escenario en el que se sube a un escenario y piensa, 'esto es lo mío' ", Pablo Lluch explicaba, "yo he sido scout en campamentos de verano desde pequeñito, he hecho música desde chico, y me cambió la vida... Song Camp une ambas cosas, el campamento y la música".