Mbappé, baja en el clásico: fuera de la convocatoria tras no recuperarse de sus molestias musculares

Kylian Mbappé no ha entrado en la convocatoria del Real Madrid para la visita al FC Barcelona este domingo (21:00 horas) al no estar recuperado por completo de la molestia en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda que sufre desde el pasado 24 de mayo.

Mbappé no completó con el grupo el trabajo de campo en el entrenamiento del sábado y no formará parte del equipo por segundo partido consecutivo.

Polémico viaje

Una lesión envuelta en polémica, tras el viaje de Mbappé a Cerdeña (Italia) junto a su pareja, la actriz española Ester Expósito, en pleno proceso de recuperación. También por abandonar la Ciudad Deportiva de Valdebebas el jueves entre risas, tras el duro enfrentamiento entre el uruguayo Fede Valverde y el francés Aurelien Tchouaméni, y a su llegada el viernes a la práctica.

Defensa de Arbeloa

Viaje y actitud a los que restó importancia su técnico, Álvaro Arbeloa, en la previa al clásico.

Kylian Mbappé, durante el Betis-Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press

“Si se quiere descontextualizar que un jugador salga riendo después de un entrenamiento es querer aprovechar una ocasión para poner las cosas fuera de lugar. Todos los madridistas sabemos el esfuerzo que hizo para venir al Real Madrid, porque lo tenía todo en su otro equipo. Tuvo que renunciar a muchas cosas para jugar en el club de sus sueños”, señaló.

Mbappé, que parecía dar pasos adelante para estar en el clásico, tras superar las pruebas médicas y completar el entrenamiento del viernes, no pudo repetir el sábado y finalmente se queda fuera de la convocatoria.

Sin Valverde, pero con Tchouameni

Lista en la que Arbeloa, además de Mbappé, cuenta con siete ausencias.

Federico Valverde, traumatismo craneoencefálico tras darse con una mesa por un resbalón en su enfrentamiento con Aurelien Tchouaméni en el vestuario; Rodrygo Goes, lesión grave de rodilla; Éder Militao, un rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda; Ferland Mendy, lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha; Arda Güler, en el bíceps femoral de la pierna derecha; Dani Carvajal; una fisura de la falange distal del quinto dedo de su pie derecho, y Dani Ceballos, apartado por Arbeloa.

El que sí entra en la lista, como adelantó Arbeloa, es Tchouaméni, una vez que el club sancionó con 500.000 euros al galo y a Valverde.

Vuelve a la convocatoria el guardameta belga Thibaut Courtois, tras un mes de baja después de sufrir una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City.

La lista de convocados para el partido ante el FC Barcelona la forman:

Porteros: Courtouis, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Alaba, Trent, Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen y David Jiménez.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Tchouameni, Thiago Pitarch, Jorge Cestero y Cesar Palacios.

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