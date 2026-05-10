Evacuado el centro comercial TresAguas de Alcorcón por un incendio en un restaurante

El centro comercial TresAguas de Alcorcón ha sido evacuado este domingo debido a un incendio originado en uno de sus restaurantes, según han informado los servicios de emergencia.

El cuerpo de bomberos de Alcorcón trabaja en la extinción del fuego en el interior del complejo, mientras se mantiene desplegado el dispositivo de seguridad en la zona.

Las autoridades han pedido a la ciudadanía que evite acercarse al lugar y siga en todo momento las indicaciones de los equipos de emergencia.

Por el momento no han trascendido datos sobre posibles heridos ni sobre el alcance de los daños materiales provocados por el incendio.