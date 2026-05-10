Cristina Porta, cofundadora de Autocines: "Para nosotras era clave conservar esa esencia del autocine clásico americano de los años 50 y 60"

¿De dónde le vino la idea de crear este espacio?

Pues como el primer contrato de Messi con el Barcelona, todo surgió en una servilleta de papel en un bar. Tamara y yo nos pusimos a pensar en qué le faltaba a Madrid en términos de ocio y se nos ocurrió traer a la capital un concepto de autocine que no existía todavía. Queríamos integrar todo ello con ocio y gastronomía para ofrecer una experiencia completa de 360 grados.

¿Conserva la esencia de los autocines de antaño?

Sí, para nosotras era clave conservar esa esencia del autocine clásico americano de los años 50 y 60. Esos en los que se podía ver la película desde el coche, la gran pantalla al aire libre y ese punto de nostalgia que todos asociamos al concepto. Lo que hemos hecho ha sido actualizarlo al siglo XXI, con tecnología de proyección y sonido de última generación y añadiendo una parte de restauración y eventos que convierte la experiencia en mucho más que venir al cine.

Igual mucha gente no sabe que tiene en Madrid el mayor autocine de Europa.

Sí, ese es un logro que ostentamos desde nuestra creación y del que estamos orgullosos. Sin embargo, este espacio se ha transformado tanto en tan poco tiempo, que nuestra oferta se ha ampliado exponencialmente, abarcando eventos como conciertos, festivales, eventos corporativos, temáticos de comida como Taco´s Fest, que hemos tenido hace unas semanas...

¿Qué es lo que cree que más disfrutan los que acuden?

Yo personalmente creo que es el buen rollo que encuentran. En una ciudad tan ajetreada, con tanto curro y reuniones, se agradece mucho tener un oasis de tranquilidad y musiquita tan cerquita. Estamos al lado de las cuatro torres.

Autocines Madrid, junto a las Cuatro Torres, es el mayor espacio de este tipo de Europa.. / Alba Vigaray

Además de autocine, ¿también hacen eventos al aire libre?

Sí, Autocine Madrid es hoy un espacio de ocio y eventos muy polivalente porque además de cine, acogemos conciertos, festivales, brunchs como el de Rita’s, nuestra marca propia de eventos. También hemos tenido bodas, fiestas temáticas, rodajes y muchos eventos corporativos al aire libre.

Además de cine, acogemos conciertos, festivales, 'brunchs'... También hemos tenido bodas, fiestas temáticas, rodajes y muchos eventos corporativos al aire libre

¿Y cuentan también con un pabellón cerrado para cuando hace mal tiempo?

Estos eventos de interior se han convertido en nuestra especialidad, gracias a la inauguración de nuestro nuevo espacio, The Garage, un espacio indoor con capacidad para 5.000 personas. Esto nos permite producir eventos de gran formato en un entorno muy singular, equipado con tecnología de sonido e insonorización de última generación.

La empresa ha incorporado The Garage, un espacio cubierto para eventos con capacidad para 5.000 personas. / Alba Vigaray

¿Qué más le gustaría implementar o mejorar del proyecto?

Nuestro foco está en seguir profesionalizando el espacio como gran núcleo de ocio y eventos de la ciudad, incorporando cada año nuevos formatos y experiencias, tanto culturales como corporativas. Seguimos mirando a nuevas ciudades y mercados internacionales para seguir expandiendo nuestro concepto de ocio por más sitios.

¿Usted aprovecha para asistir a algunas proyecciones a título personal?

Sí que es cierto que, últimamente no tenemos muchas proyecciones, porque todo nuestro esfuerzo está enfocado en los eventos, pero sí, por supuesto que voy para trabajar codo con codo con el equipo y asegurarme de que todo va sobre ruedas.

¿Y a comer de los 'foodtrucks'?

Pues sí, si estoy por allí, no veo mejor sitio para comer. Nuestro objetivo era demostrar que la comida rápida no tenía por qué ser sinónimo de mala calidad, por eso nuestros proveedores y cocineros son los mejores de la capital.

El futuro que nos espera a los empresarios del sector ocio pasa por una renovación constante y un afán por ver quién da el mejor espectáculo

¿Qué tiene de especial esa localización donde está situado?

Cuando buscábamos parcelas, y veíamos a la competencia, nos dimos cuenta de que era complicado encontrar el equilibrio entre una localización con mucho espacio y que a la vez estuviera cerca del centro de Madrid. Si te fijas, muy pocos recintos tienen esa suerte y cuanto más céntricos, más limitados están en aforo y amplitud de oferta. Estar al lado de Chamartín, con una gran parcela, con vistas a las cuatro torres, nos da una ventaja competitiva que nos diferencia del resto.

Aunque los autocines miren al pasado y apelen a la nostalgia, ¿usted mira a futuro con este negocio?

Noticias relacionadas

Claro que sí, en este sector no tienes otra opción. Cada vez nos encontramos con más retos, más competencia digital, y más nuevas formas de entretenernos, por lo que el futuro que nos espera a los empresarios del sector ocio pasa por una renovación constante y un afán por ver quién da el mejor espectáculo.