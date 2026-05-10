RÉCORD EN LA 22ª EDICIÓN
La Carrera de la Mujer concluye su edición más multitudinaria con 38.000 participantes
La Carrera de la Mujer en Madrid destinará 100.000 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer, superando la cifra del año anterior
La Carrera de la Mujer, el evento deportivo femenino más grande de toda Europa, ha celebrado este sábado en Madrid la edición más multitudinaria de los últimos 22 años de la mano de 38.000 participantes que han completado los 6 kilómetros de recorrido, según ha informado la organización.
Las corredoras han iniciado su recorrido en el Paseo de la Castellana, a la altura de Nuevos Ministerios, y tras bajar hacia la Plaza de Colón y Cibeles han enfilado la calle de Alcalá para tomar la Gran Vía camino de Plaza de España y Princesa.
La primera en cruzar la meta ha sido la deportista Sara Reimodo, seguida de la atleta serbia Ivana Zagorac, mientras que Laura Martínez ha sido la tercera mujer en llegar a la meta.
100 refugiadas invitadas
Además, unas 100 mujeres refugiadas han corrido la carrera invitadas por la organización, que ha destacado -en un comunicado- este gesto como una forma de "crear vínculos" entre las participantes y el territorio de acogida.
Madrid es la segunda parada del circuito de la Carrera de la Mujer de 2026 tras la prueba de Las Palmas de Gran Canaria. Las siguientes serán Vitoria (31 mayo), Valencia (7 junio), Gijón (21 junio), A Coruña (27 septiembre), Zaragoza (8 noviembre), Sevilla (15 noviembre) y Barcelona (22 noviembre).
Tras finalizar este recorrido, la organización hará una aportación de 100.000 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer, una cifra superior a la de 2025 y que espera llegar a los 200.000 euros en donaciones entre todos sus proyectos solidarios y la aportación de las corredoras en esta edición.
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