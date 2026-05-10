Los 14 españoles del Hondius llegan al Gómez Ulla para iniciar la cuarentena

Los 14 españoles evacuados del buque MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, han llegado este domingo al Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán en cuarentena en una planta de aislamiento.

La comitiva ha entrado en el centro a las 16.27 horas en dos autobuses blancos, escoltados por un furgón de la Policía Nacional y varios agentes en motocicleta. En la fachada principal, custodiada desde una hora antes por un amplio dispositivo policial, un grupo de ciudadanos ha recibido con aplausos a los 13 viajeros y al tripulante evacuados del conocido como “crucero del hantavirus”.

El traslado desde la base militar de Torrejón de Ardoz, donde habían aterrizado procedentes del aeropuerto sur de Tenerife, ha durado unos 40 minutos. Antes, los pasajeros habían desembarcado del Hondius en la mañana de este domingo para iniciar el operativo sanitario que les ha llevado finalmente hasta Madrid.

A su llegada al Gómez Ulla se activará el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública, que contempla una primera prueba PCR y otra a los siete días. La duración de la cuarentena queda aún pendiente de la evolución de la situación. Mientras tanto, los evacuados permanecerán en habitaciones individuales, sin visitas y bajo vigilancia activa, con toma de temperatura dos veces al día para detectar de forma precoz cualquier síntoma compatible con la infección.

El recorrido desde los autobuses hasta la planta de aislamiento se hará a través de un circuito cerrado, con acceso mediante un ascensor blindado. Ese trayecto será después desinfectado para evitar cualquier contacto con otros pacientes, familiares o personal del hospital que no forme parte del equipo encargado de su atención.

En caso de que alguno presente fiebre, disnea, mialgias o vómitos, será trasladado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa. Allí se le practicarán nuevas pruebas en sangre y suero, que podrán repetirse en función de la evolución clínica. Si se confirma un positivo en el Centro Nacional de Microbiología, el paciente ingresará en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Gómez Ulla hasta su recuperación.

El hospital ha preparado la llegada con expectación, pero también con tranquilidad. “Son contactos sanos, personas que en principio no necesitan ninguna atención ni asistencia de urgencia”, ha señalado Silvia Valcarce, del sindicato de Enfermería Satse del Gómez Ulla, antes de subrayar que serán atendidos por personal médico y de enfermería exclusivo y altamente cualificado.