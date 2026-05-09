SUCESOS
Dos hombres de 18 y 25 años, heridos por sendas agresiones con arma blanca en Carabanchel y Usera durante la madrugada del viernes
La primera víctima presentaba una herida por arma blanca en el hemitórax izquierdo, mientras que el segundo tenía en la cabeza y otra en la espalda
Un varón de 18 años resultó herido en la madrugada de este viernes y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario tras sufrir una agresión con arma blanca en el distrito madrileño de Carabanchel, informó Emergencias Madrid.
"Presentaba una herida por arma blanca en hemitórax izquierdo a nivel de quinto espacio intercostal, en todo momento se ha mantenido estable", aseguró Ceferina Cuesta, jefa de guardia de SAMUR-Protección Civil, en una publicación de Emergencias Madrid en la red social X.
La agresión se produjo en la calle Camino Viejo de Leganés de Carabanchel y la Policía Nacional ya investiga los hechos.
Además de los servicios de Emergencias Madrid, también intervinieron miembros de la Policial Municipal de Madrid.
Segundo episodio en Usera
Horas después, alrededor de las 05.40 horas, se ha registrado un segundo apuñalamiento en el distrito de Usera, en la calle Antonio Salvador, a la altura del número 62.
En este caso, un varón de 25 años ha sufrido varias heridas por arma blanca, una de ellas en la cabeza y otra en la espalda. Sanitarios de Samur-Protección Civil han intervenido de nuevo para estabilizar al herido, que ha sido evacuado con pronóstico grave al mismo centro hospitalario.
En ambos casos, la Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Policía Municipal ha colaborado en las labores de seguridad y asistencia en los dispositivos desplegados.
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