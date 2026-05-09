Ya es oficial: la UE endurece las normas para los dueños de perros y gatos en Madrid con un nuevo requisito obligatorio

Los perros y los gatos tienen un papel cada vez más relevante en la vida de muchas familias europeas. Para numerosos hogares, ya no son simplemente mascotas, sino miembros más de la familia. Por eso, es cada vez más frecuente que acompañen a sus dueños en viajes, ya sea durante las vacaciones, en traslados por mudanza o en visitas a familiares.

Debido al incremento de estos desplazamientos, la Unión Europea ha puesto en marcha una nueva normativa, en vigor desde abril, que permite reforzar el seguimiento y control de los animales de compañía, con el objetivo de mejorar la seguridad en los viajes con mascotas, facilitar el registro de sus movimientos entre países y mejorar la vigilancia sanitaria.

Así, desde el pasado 22 de abril, todos los perros y gatos que se desplacen entre países miembros deberán disponer obligatoriamente de un pasaporte europeo individual. Este documento será necesario para cualquier viaje dentro de la Unión Europea que no tenga fines comerciales.

El pasaporte no es un simple trámite, sino un documento completo donde queda registrada la información del animal. Incluye datos como el número de microchip, la identidad del propietario, el historial de vacunación y los tratamientos veterinarios que haya recibido el animal, además de la validación del veterinario.

Un perro y un gato con gafas de sol. / Pixabay

Evitar propagar enfermedades

La medida forma parte del Reglamento (UE) 2016/429, actualizado este 2026, con el que Bruselas busca unificar las normas en todos los países de la Unión. De esta forma se pretende evitar diferencias entre legislaciones nacionales y cerrar posibles vacíos legales que faciliten el tráfico ilegal de animales o la falsificación de documentos.

Otro de los puntos clave es el control sanitario. Con esta normativa, las autoridades podrán comprobar con mayor facilidad que las mascotas cumplen los requisitos de salud necesarios, reduciendo así el riesgo de propagación de enfermedades entre animales y, en algunos casos, hacia las personas.

Un perro en un coche. / EPE

¿Cómo afecta esta medida en Madrid?

En el caso de Madrid y de España en general, el impacto será limitado, ya que la mayoría de perros y gatos ya cuentan con este pasaporte, que suele emitirse en la clínica veterinaria cuando se coloca el microchip, obligatorio por ley. Aun así, los propietarios deberán tener en cuenta varios requisitos antes de viajar.

Entre ellos destaca la vacuna contra la rabia, que deberá haberse administrado al menos 21 días antes del viaje, así como una desparasitación específica en los días previos al desplazamiento. También será necesario que el animal tenga al menos 12 semanas de edad y que un veterinario certifique que se encuentra en buen estado de salud.

Noticias relacionadas

No cumplir con estas normas puede tener consecuencias importantes. El animal podría ser retenido en la frontera, puesto en cuarentena o incluso devuelto a su país de origen. Además, los propietarios se enfrentan a sanciones económicas que en España pueden llegar hasta los 50.000 euros en los casos más graves.