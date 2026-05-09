La presidenta de la Cámara de Diputados de México pide disculpas a Ayuso: "Lamento la forma en que fue tratada en su visita"

La polémica alrededor del viaje de Isabel Díaz Ayuso sigue generando reacciones. La presidenta madrileña suspendió su recorrido por el país norteamericano cuatro días antes del final previsto entre acusaciones a Sheinbaum de boicot a su presencia en los Premios Platino que desmientieron tanto el 'resort' que acoge la gala como el Gobierno mexicano. Y las reacciones no se han hecho esperar.

Kenia López Rabadán, la presidenta de la Cámara de Representantes de México, salió en su defensa y en un mensaje compartido en su cuenta de X (antes Twitter), acusó a los que tratan de "dividir y violentar" y ha agradecido a Ayuso su vista.

"Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lamento profundamente la forma en que fue tratada en su visita a México, por algunos personajes que solo buscan dividir y violentar", escribió López Rabadán. "El país no necesita polarización, mucho menos cuando estamos en medio de una inseguridad que lastima a millones de familias mexicanas. Los mexicanos que acuden o viven en España son tratados con respeto y consideraciones, lamento profundamente que no haya existido reciprocidad. Pero esté usted segura que el pueblo de México es mucho más amable y generoso de lo que son algunas voces llenas de odio y de división", prosigue el mensaje.

"España está en nuestra sangre, en nuestro idioma y en nuestros apellidos, así como también lo está la historia prehispánica", dice la presidenta de la Cámara de Representantes.

"Hecho sin precedentes"

"En un hecho sin precedentes, el Gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebran si acude la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tanto al evento como al recinto, en cualquier momento", se afirmaba en la nota que horas antes había hecho pública la Comunidad de Madrid. Más allá de ello, se aludía a "un clima de boicot que sigue creciendo por parte del Gobierno de ultraizquierda mexicano" que "obliga" a la presidenta madrileña a suspender la tercera parte del viaje, prevista en Monterrey.

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Desde el Grupo Xcaret, propietario del resort donde se celebran los premios, se negaba "categóricamente", en cambio, haber recibido presión alguna del Gobierno mexicano y se aseguraba que habían sido ellos los que habían pedido a los organizadores retirar la invitación. Con respecto al comunicado emitido esta mañana por la Comunidad de Madrid, negamos categóricamente haber recibido amenazas o instrucción alguna por parte de la Presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, o algún funcionario del Gobierno de México con respecto a la realización de Los Premios Platino Xcaret [...]. Debido a las desafortunadas declaraciones realizadas por la representante de la Comunidad de Madrid los últimos meses culminando con una gira política en México, en días anteriores a la celebración de los Premios Platino Xcaret, hemos solicitado a los organizadores retirarle la invitación para prevenir que el evento sea utilizado como plataforma política en lugar de la celebración que busca enaltecer a la industria cinematográfica de Iberoamérica", se afirmaba.