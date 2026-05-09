De las pérdidas a facturar 2,5 millones: la historia de BAOM, el negocio madrileño que diseña jardines para vivir mejor

Las plantas han dejado de ser un simple adorno para convertirse en refugio emocional, capricho cotidiano y hasta gesto de cuidado. En un momento en el que la casa pesa más que nunca como espacio de bienestar, los españoles compran flores y plantas no solo para decorar, sino para respirar mejor, relajarse, regalar vida o sustituir aquella maceta que no sobrevivió al último verano. Así lo recoge el estudio presentado por la Asociación Española de Centros de Jardinería (AECJ) y la consultora internacional Nielsen, centrado en los compradores de plantas y flores en España en 2025: más de la mitad adquiere estos productos para decorar su hogar, pero detrás de cada compra hay algo más que estética. Hay búsqueda de calma, buen ambiente y una relación cada vez más emocional con lo verde.

Imágenes del vivero y estudio de diseño de jardinería BAOM, localizado en Brunete. Foto: Alba Vigaray / Alba Vigaray

En ese contexto se entiende el crecimiento de BAOM Garden Center, un proyecto nacido en Brunete que ha convertido el paisajismo, la decoración exterior y la selección de plantas singulares en una forma de entender la casa. Antes de convertirse en destino para arquitectos, interioristas y clientes que buscan algo más que plantas, BAOM fue un negocio pequeño, con dificultades y decisiones complicadas. "Hemos tenido etapas de pérdidas. Momentos de parar, revisar y entender qué estábamos haciendo mal", explica Javier Pérez, fundador y CEO a El Periódico de España. Aquel punto de inflexión no solo salvó el proyecto: lo redefinió. Durante la conversación, lo reconoce sin rodeos y con una sonrisa que mezcla ironía y aprendizaje: "Hubo un momento en el que pensábamos: o cambiamos esto o no llegamos al siguiente año".

29.04.2026. MADRID. Imágenes del vivero y estudio de diseño de jardinería BAOM, localizado en Brunete. Foto: Alba Vigaray / Alba Vigaray

De vender plantas a diseñar bienestar

Hoy, más de una década después, BAOM factura 2,5 millones de euros y desarrolla proyectos de paisajismo también fuera de España. El crecimiento no ha sido rápido ni improvisado. "La clave fue dejar de intentar abarcar todo y centrarnos en lo que sabíamos hacer bien: proyectos muy cuidados, muy personalizados y con criterio", resume Pérez. Desde Brunete, la empresa ha construido un modelo híbrido que combina garden center premium, showroom de decoración y estudio de paisajismo. No se limita a vender plantas ni a diseñar jardines bonitos. Su propuesta conecta con una tendencia más amplia: el hogar como espacio de desconexión, salud y disfrute.

29.04.2026. MADRID. Imágenes del vivero y estudio de diseño de jardinería BAOM, localizado en Brunete. Foto: Alba Vigaray / Alba Vigaray

El estudio de AECJ y Nielsen confirma ese cambio de sensibilidad. Los compradores de plantas y flores explican que estos elementos les producen un efecto relajante, generan buen ambiente, les gusta cuidarlos y verlos crecer, y los asocian también a la mejora del aire. Para muchos, además, siguen siendo decoración, regalo y capricho. En la última compra, un 54 % lo hizo para decorar su casa. El cambio en el consumidor es evidente. Ya no se trata solo de tener un jardín bonito, sino de que funcione en el día a día. "La gente busca espacios que le ayuden a desconectar, a estar mejor. Y eso tiene mucho que ver con cómo están diseñados", señala Javier.

Mientras describe un proyecto reciente, se detiene en un detalle revelador: "Hay clientes que nos dicen que ahora usan más el exterior que el salón. Eso antes no pasaba". En BAOM, cada proyecto parte de cero. No hay soluciones estándar. Se estudia la orientación, la luz, el uso real del espacio, el estilo de vida del cliente y la relación entre interior y exterior. "No diseñamos para la foto. Diseñamos para que ese espacio tenga sentido todos los días", insiste.

29.04.2026. MADRID. Imágenes del vivero y estudio de diseño de jardinería BAOM, localizado en Brunete. Foto: Alba Vigaray / Alba Vigaray

Ese enfoque conecta directamente con una idea que gana peso en el diseño contemporáneo: los espacios verdes bien pensados pueden reducir el estrés, mejorar el descanso y generar sensación de equilibrio. "Cuando un entorno está bien resuelto, se nota. Es algo muy tangible", añade Pérez. Una de las claves menos visibles del éxito de BAOM está en su capacidad para conseguir especies poco habituales. No trabajan con un catálogo estándar. Buscan, seleccionan y, muchas veces, esperan.

"Hay plantas que no están disponibles todo el año o que directamente no se comercializan de forma habitual en España", explica Javier. Entre las especies que menciona aparecen olivos centenarios de porte escultórico, ejemplares de bonsái de gran tamaño, palmeras singulares o variedades muy concretas de arce japonés.

Ahí surge una de las mayores complejidades del negocio: el acceso. "Trabajamos directamente con productores, muchos de ellos internacionales. Y aun así, hay piezas que tardamos meses en conseguir", reconoce. La logística, la adaptación al clima y el transporte de ejemplares de gran tamaño forman parte del reto. Recuerda un caso concreto con cierta complicidad: "Nos pidieron un árbol muy específico para un proyecto y tardamos casi medio año en dar con él. Cuando llegó, entendimos por qué había merecido la pena esperar". Ese esfuerzo por lo singular es lo que convierte cada intervención en algo difícil de repetir. "No se trata de llenar un espacio, se trata de encontrar lo que encaja".

29.04.2026. MADRID. Imágenes del vivero y estudio de diseño de jardinería BAOM, localizado en Brunete. Foto: Alba Vigaray / Alba Vigaray

Piscinas a medida, una línea en crecimiento

Dentro de esa transformación del espacio exterior, las piscinas han ganado protagonismo. Pero en BAOM no se entienden como un elemento aislado. "La piscina forma parte del conjunto. Tiene que integrarse con el jardín, con la casa, con el uso que se le va a dar", explica Pérez. También aquí el proceso empieza escuchando. "Nos ha pasado con clientes que venían con una idea muy concreta y acaban cambiándola por completo cuando entienden el espacio. Y luego nos dicen: menos mal", cuenta.

Imágenes del vivero y estudio de diseño de jardinería BAOM, localizado en Brunete. Foto: Alba Vigaray / Alba Vigaray

mágenes del vivero y estudio de diseño de jardinería BAOM, localizado en Brunete. Foto: Alba Vigaray / Alba Vigaray

La empresa diseña piscinas completamente personalizadas, adaptadas tanto al espacio como a las expectativas del cliente: zonas sociales, áreas de calma, soluciones familiares o propuestas más escenográficas. "No trabajamos con modelos cerrados. Cada proyecto es distinto". Este tipo de soluciones se ha convertido en una de las líneas de crecimiento más importantes de la empresa, especialmente en vivienda privada.

Imágenes del vivero y estudio de diseño de jardinería BAOM, localizado en Brunete. Foto: Alba Vigaray / Alba Vigaray

Aunque el proyecto tiene una base artesanal, la tecnología juega un papel clave. BAOM trabaja con diseño en 3D, infografías y simulaciones en movimiento que permiten al cliente ver el resultado antes de ejecutarlo. A esto se suma la incorporación de inteligencia artificial. "Nos ayuda a tomar mejores decisiones. Podemos prever cómo va a evolucionar un espacio, cómo crecerán las plantas o cómo afectará la luz en distintas épocas del año", explica Javier. "Al final usamos la tecnología para evitar sustos. Para que lo que el cliente imagina sea exactamente lo que luego vive". El objetivo no es sustituir el criterio humano, sino reforzarlo. "La tecnología nos da precisión, pero el diseño sigue siendo una cuestión de sensibilidad".

De 3.000 euros a medio millón

BAOM trabaja con distintos niveles de intervención, desde proyectos más pequeños, en torno a los 3.000 euros, hasta desarrollos integrales que pueden alcanzar los 500.000 euros. "La diferencia no está solo en el presupuesto, sino en la complejidad y el alcance", aclara Javier. "Pero el nivel de exigencia es el mismo. Un proyecto pequeño tiene que estar igual de bien resuelto". Sobre el tipo de cliente, deja otro apunte que refleja bien el posicionamiento de la empresa: "A veces pensamos que solo trabajamos con grandes presupuestos, pero no es así. Lo importante es que el cliente valore el proceso". La empresa también aplica un criterio de selección. No todos los proyectos se aceptan. "Buscamos encaje. Si creemos que no podemos aportar valor real, preferimos no hacerlo sea el presupuesto que sea".

29.04.2026. MADRID. Imágenes del vivero y estudio de diseño de jardinería BAOM, localizado en Brunete. Foto: Alba Vigaray / Alba Vigaray

Pese a estar fuera del centro de Madrid, BAOM se ha convertido en un lugar de referencia. Clientes particulares, arquitectos e interioristas se desplazan hasta el kilómtro 14 de la carretera M-513 atraídos por una propuesta difícil de encontrar en otros espacios. "Nos sorprende cuando nos dicen que han venido desde bastante lejos solo para ver el espacio", reconoce Javier. Pero ocurre. Y cada vez más. La ubicación, lejos de ser un freno, se ha convertido en parte de su identidad. "Estar aquí nos permite trabajar con más calma y controlar mejor los procesos. Y eso el cliente lo percibe", señala.

También encaja con la imagen que los compradores tienen de los centros de jardinería, según el estudio de AECJ y Nielsen: espacios especializados, con variedad, calidad, ambiente agradable, garantía y personal capacitado para asesorar. BAOM lleva esa percepción un paso más allá, incorporando diseño, paisajismo, decoración y acompañamiento a medida. El crecimiento de BAOM responde a un cambio más amplio en la forma de consumir: menos impulsiva, más consciente y centrada en el bienestar. "El lujo ha cambiado. Ahora tiene más que ver con cómo te sientes en tu casa que con lo que tienes", resume Javier. En esa frase se condensa buena parte del momento actual. Las plantas ya no son solo decoración. Los jardines ya no son solo espacios exteriores. Y las piscinas ya no son solo un símbolo de estatus. Todo forma parte de una nueva manera de habitar la casa.

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Desde Brunete, con una base familiar, una evolución estratégica clara y una apuesta por proyectos muy cuidados, BAOM se ha consolidado como uno de los referentes del paisajismo contemporáneo. Un negocio que nació con dudas, atravesó pérdidas y encontró su sitio cuando entendió que no vendía solo plantas: diseñaba espacios para vivir mejor.