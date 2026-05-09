Quién es Pablito Tedeka, el joven madrileño que ha revolucionado San Isidro con su modernización del chotis

"¿No habremos hecho el chotis de la gente joven?", así comienza el vídeo que Pablito Tedeka, creador de contenido madrileño, publicó en sus redes sociales el pasado 15 de mayo de 2025. A ritmo de un chotis reinventado, Tedeka felicitaba San Isidro a los chulapos y chulapas sin saber que su 'Pedazo de Guapa' terminaría por convertirse en todo un himno de esta celebración.

Con más de 13 mil likes tan solo en Instagram, el compositor y cantante se veía catapultado al estrellato, convirtiéndose desde entonces en la cara joven de esta celebración que en los últimos años ha visto como sus tradiciones se perdían poco a poco por carecer de un relevo generacional.

Los jóvenes madrileños reivindican las Fiestas de San Isidro

En respuesta a este declive de las fiestas en honor al patrón madrileño, son muchos los jóvenes que se han pronunciado recientemente en redes sociales para reivindicar esta festividad afirmando "querer vivir San Isidro como en otras ciudades viven sus fiestas". Reclamando un programa que tenga en cuenta a la gente joven, desde el movimiento Mazo de Madrid afirman "que todavía no hay una propuesta para los jóvenes que quieren vivir esta fiesta de verdad".

"No queremos venir solamente a hacer botellón, queremos una verbena madrileña con pasodobles, con charangas y con gente bailando", así explican en su último vídeo en redes sociales por qué cada vez hay menos chulapas y chulapos jóvenes, argumentando que "nadie va a gastarse lo que cuesta un traje para sentarse en el césped".

"La Cibeles y mi abuela"

Sumándose a estas reivindicaciones Pablo Tedeka, ha vuelto a poner voz a las nuevas generaciones pero esta vez, como parte del programa oficial de las fiestas de San Isidro. Así, tras participar en la presentación de la programación, Tedeka formará parte de las actuaciones musicales que se darán cita este sábado 9 de mayo en el Centro Cultural San Francisco La Prensa, donde presentará su EP 'Delirando por los Madriles' en un concierto acústico.

Pablito Tedeka participó en la presentación de la programación de San Isidro y dará dos actuaciones más a lo largo de las fiestas / @pablitotedeka

También el 14 de mayo a las 19:00 horas en Las Vistillas en el Metro de Puerta de Toledo el compositor ha anunciado una actuación junto DJ Ruptura de la mano de 'El Nuevo Madriz' donde promete habrá alguna que otra sorpresa.

El cantautor afirmaba que tocar en Las Visitillas en San Isidro era "un sueño" y animaba a todos sus seguidores a acudir a la actuación el jueves 14 de mayo a las 19:00 horas de la tarde / @pablitotedeka

Entre las nuevas composiciones del artista, destaca la canción "La Cibeles y mi abuela" un chotis con el que espera empujar a los jóvenes de la comunidad a recuperar este baile tradicional, y con el que reivindicaba en redes: "Juntos podemos hacer que el espíritu de estas fiestas vuelvan a ser nuestras".