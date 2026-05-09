Un juzgado de Madrid ratifica la cuarentena de siete días para los españoles del MV Hondius
El auto avala la orden de Sanidad y considera la medida adecuada, necesaria y proporcionada para proteger la salud pública ante el brote de hantavirus detectado en el buque
Héctor Rosales
Un juzgado de Madrid ha ratificado las medidas acordadas por el Ministerio de Sanidad para que los pasajeros españoles y residentes en España del MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus que ha dejado tres fallecidos, cumplan cuarentena preventiva obligatoria a su llegada al país.
La resolución, dictada por la magistrada en funciones de guardia de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Raquel Robles González, avala que permanezcan durante siete días en habitaciones individuales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en la capital española, una vez sean trasladados desde Tenerife. El auto considera que la medida es "adecuada, necesaria, idónea y proporcionada" para controlar la enfermedad y prevenir una posible expansión.
La petición fue presentada por la Abogacía del Estado después de la orden dictada por Sanidad el viernes, en la que se fijaban las condiciones de cuarentena para los españoles que viajan en el buque.
El juzgado recuerda que las autoridades sanitarias pueden adoptar medidas de control cuando existan indicios racionales de peligro para la salud pública, especialmente ante enfermedades transmisibles.
- Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'La lealtad es el camino más corto entre dos corazones
- El Atlético de Madrid apura sus últimos cuatro partidos de la temporada, con un Simeone que confirma su futuro de rojiblanco: “Mientras esté yo vamos a competir”
- Confirmado por el Ayuntamiento de Madrid: El Retiro se convertirá en el primer parque histórico de Europa con certificación 'Residuo Cero
- El papa León XIV hará parada en Carabanchel en su viaje a España: visitará un centro para personas sin hogar
- Ex aequo al guardia civil Jean Paul Bidias-Ndoe y a Loreto Gutiérrez Hurtado, ejemplos de superación y liderazgo
- María Zambrano, filósofa de la 'Escuela de Madrid' ya afirmaba en 1977: 'El corazón es centro, porque es lo único de nuestro ser que da sonido
- El S-81 Isaac Peral, el submarino que ha devuelto a España al club de la élite naval
- La presidenta de la Cámara de Diputados de México pide disculpas a Ayuso: 'Lamento la forma en que fue tratada en su visita