La guía de la Comunidad de Madrid con todo lo que hay que saber del hantavirus: medidas preventivas, síntomas, qué hacer si tengo contacto con un contagiado...

Ante la crisis sanitaria derivada de la aparición del hantavirus y en plena alerta sanitaria por el brote detectado en el crucero MV Hondius, la Comunidad de Madrid ha elaborado una guía informativa dirigida a la población, que ha sido posteriormente compartida en las redes sociales por la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

El barco, procedente de Cabo Verde y con destino a Tenerife, ha registrado varios casos vinculados al virus, con tres fallecidos y al menos cinco positivos confirmados. Los 14 españoles relacionados con el buque serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde deberán guardar cuarentena en habitaciones individuales, someterse a pruebas PCR a su llegada y a los siete días, y permanecer bajo vigilancia activa.

Ante esta situación, la guía de la Comunidad de Madrid resume de forma clara qué es el hantavirus, cómo se transmite, cuáles son sus síntomas, cómo prevenir el contagio y qué deben hacer las personas que hayan estado en contacto con algún caso o hayan viajado a zonas de riesgo.

Esto es lo que dice, punto por punto:

1. ¿Qué son los hantavirus?

Los hantavirus son una familia de virus transmitidos por roedores. Existen varios hantavirus, con diferentes distribuciones geográficas. En general, el género hantavirus cuenta con al menos 14 especies o serotipos reconocidos y otras posibles especies.

Guía de la Comunidad de Madrid sobre el hantavirus. / CAM

Se pueden distinguir dos grandes grupos:

Hantavirus del “Viejo Mundo”

Hantaan, Seoul, Puumala... Causan cuadros de fiebres hemorrágicas con síndrome renal y son responsables de los casos sobre todo en Asia y también en Europa Central y del Este.

Hantavirus del “Nuevo Mundo”

Andes, Oran, Bermejo, Estados Unidos, Chile, Argentina, México, Brasil, Bolivia, Paraguay o Uruguay.

2. ¿Qué animales pueden transmitir el hantavirus?

El hantavirus puede alojarse en distintos animales, pero solo los roedores pueden transmitir la enfermedad a los humanos.

En los roedores salvajes la infección es persistente y pueden albergar el virus sin enfermar.

Importante: solo los roedores transmiten la enfermedad a las personas.

3. ¿Cómo se transmite a las personas?

La enfermedad por hantavirus tradicionalmente se ha considerado una zoonosis que se transmite al respirar aire contaminado con virus procedente de las heces y orina de roedores infectados.

La exposición suele ocurrir al respirar aire contaminado con virus durante actividades como la limpieza de edificios con infestaciones de roedores, en zonas poco ventiladas, aunque también puede ocurrir durante actividades rutinarias en áreas con alta infestación.

Los casos humanos se notifican con mayor frecuencia en entornos rurales, como bosques, campos y granjas, donde hay presencia de roedores y las oportunidades de exposición son mayores.

Con menor frecuencia, puede transmitirse por mordeduras de roedores infectados.

Por otro lado, existe una cepa específica, el virus de los Andes, común en Sudamérica, que tiene la capacidad de transmitirse entre humanos en casos de contacto estrecho y prolongado.

4. ¿Se puede contagiar entre humanos?

Se han documentado casos esporádicos de transmisión por contacto estrecho de persona a persona en el sur y centro de Argentina y en Chile causados por el virus Andes, aunque no es lo más frecuente.

5. ¿Qué medidas preventivas deben seguir los viajeros a zonas endémicas para evitar el contagio?

La prevención de las infecciones humanas por hantavirus se centra en el control de roedores, en evitar el contacto con sus heces, saliva u orina y en minimizar la exposición a polvo contaminado con virus.

Se recomienda, en caso de viaje a zonas rurales donde el virus es endémico:

Acampar en lugares soleados, abiertos y limpios, evitando acampar cerca de acumulación de leña o de estiércol, donde puede haber roedores. No utilizar cabañas abandonadas. Eliminar la basura en recipientes cerrados. Evitar entrar en recintos no habitados. Si es necesario entrar, ventilar previamente una hora como mínimo y utilizar mascarilla y guantes. Evitar el contacto con roedores salvajes en general y no tocar roedores, vivos o muertos.

6. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad?

La enfermedad puede cursar de forma prácticamente asintomática hasta provocar enfermedad grave y muerte. La variabilidad depende de la cepa que cause la enfermedad y de factores individuales.

Después de un periodo de incubación de entre 10 días a 6 semanas, con 3 semanas de media, pueden aparecer síntomas similares a una gripe:

Fiebre alta.

Dolor de cabeza.

Dolores musculares.

Náuseas.

Dolor abdominal.

Dolor de espalda.

Estos síntomas pueden durar de 3 a 7 días, a menudo acompañados de alteraciones visuales.

Posteriormente, si la enfermedad sigue evolucionando, los síntomas varían según se trate de cepas europeas, que provocan fiebre hemorrágica con síndrome renal por hantavirus, o americanas, que producen el síndrome cardiopulmonar por hantavirus.

7. ¿Cómo se trata la enfermedad?

No existe ningún medicamento ni vacuna aprobado para el tratamiento de las infecciones por hantavirus.

El tratamiento es principalmente sintomático y de soporte. A criterio clínico, pueden administrarse antivirales.

8. ¿Qué debo hacer si soy contacto de un caso o he viajado a una zona en la que hay casos todos los años?

Si usted ha estado en contacto con un caso o ha viajado a una zona con casos, se encuentra en su domicilio y no presenta síntomas, debe ser valorado por Salud Pública.

Para ello puede contactar:

En horario laboral, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00, llamando al 91 370 08 88 .

. Por las tardes, noches, fines de semana y festivos, llamando al Sistema de Alerta Rápida en Salud Pública al 061.

Desde ahí le indicarán los siguientes pasos a seguir.

9. ¿Y si he tenido contacto con un caso y presento síntomas?

Si usted ha estado en contacto con un caso o ha viajado a una zona con casos, se encuentra en su domicilio y sí presenta síntomas, debe ser valorado por Salud Pública.

Para ello puede llamar al teléfono:

En horario laboral, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00, llamando al 91 370 08 88 .

. Por las tardes, noches, fines de semana y festivos, llamando al Sistema de Alerta Rápida en Salud Pública al 061.

Tras la valoración, los profesionales de Salud Pública decidirán dónde tomar la muestra para el diagnóstico de la enfermedad, si esta se realizará en su domicilio o en un centro sanitario.

Mientras tanto, deberá:

Evitar el contacto con otras personas y permanecer aislado en su casa, en una habitación bien ventilada y con la puerta cerrada. Utilizar mascarilla quirúrgica siempre que tenga que salir de la habitación y haya otras personas. Usar su propio baño, si es posible. No compartir utensilios personales como toallas, cubiertos, vasos, etc.

Aviso final

Si presenta dificultad para respirar o empeoramiento de los síntomas, debe llamar de inmediato al 112.

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Más información: www.comunidad.madrid/salud/infeccion-hantavirus